Flora Canto chi è la moglie di Brignano

Enrico Brignano e Flora Canto sono freschi sposi. Insieme dal 2014, hanno deciso di sposarsi a fine luglio 2022, coronando il loro sogno d’amore.

Non si tratta del primo matrimonio per Enrico Brignano, sposatosi nel 2008 con la ballerina Bianca Pazzaglia. I due si sono poi separati nel 2013. L’anno dopo l’addio si è fidanzato ufficialmente con Flora Canto. Una splendida storia d’amore che li ha visti diventare genitori nel 2017, quando è venuta al mondo Martina. Nel 2021 è invece nato Niccolò.

Il mondo dello spettacolo ha preso parte in massa al matrimonio dei due, che dopo circa 8 anni hanno deciso di celebrare le proprie nozze il 30 luglio 2022. La cerimonia si è tenuta presso l’Hotel La Posta Vecchia, a Palo Laziale. Un totale di 150 invitati, di cui molti volti noti, come Tosca D’Aquino, scelta tra i testimoni. Se è vero che ormai sappiamo tutto di Enrico Brignano, proviamo a guardare un po’ più da vicino sua moglie Flora Canto. Ecco chi è e in che modo si sono conosciuti.

Flora Canto: chi è la moglie di Enrico Brignano

La romantica proposta di matrimonio è giunta a Verona, dove l’attore era impegnato nel suo show Un’ora sola vi vorrei, presso l’Arena. Nessun dubbio da parte di lei, che ha accettato di sposare il suo compagno di lunga data con il sorriso sulle labbra.

L’incontro tra i due è avvenuto nel 2013 a Sabaudia, in spiaggia. Un vero e proprio colpo di fulmine per i due, come entrambi hanno raccontato. Una scintilla che è stata alimentata appuntamento dopo appuntamento, fino a fare coppia fissa e di fatto a non lasciarsi più. Un amore che sembra destinato e che non pare sentire il peso dei ben 17 anni di differenza. Entrambi impegnati nel mondo dello spettacolo, hanno acquistato insieme una villa a San Felice Circeo, dove passano molto del loro tempo con i propri figli.

Nata nel 1983 a Roma, Flora Canto raggiunge la notorietà per essere stata la fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia, poi divenuto conduttore di Temptation Island. La loro storia si interrompe ma lei non abbandona il mondo dello spettacolo. Viene infatti chiamata da Maria De Filippi per diventare una tronista di Uomini e Donne. Si è fatta strada da sola, con determinazione, in questo complesso mondo. Fin da giovane voleva diventare un’attrice e così ha iniziato a studiare recitazione durante la fase del liceo. Ha poi sostenuto la solita gavetta, tra casting e audizioni.

È costretta ad attendere molto, come sempre accade in questo settore, ottenendo la propria chance a 25 anni. Viene scelta per il remake di Vieni avanti cretino, a teatro, debuttando al fianco di Lino Banfi. Nel 2019 prende parte al cast di Tale e quale show di Carlo Conti, ottenendo un certo seguito sui social. Come detto, però, la grande notorietà è giunta dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello del suo fidanzato Filippi Bisciglia. Durante il reality questi la tradì con Simona Salvemini. I due si sono così lasciati e lei è andata alla ricerca dell’amore a Uomini e Donne, aprendo nuovi scenari della propria carriera.

Flora Canto chi ha scelto a Uomini e Donne

La selezione da parte di Maria De Filippi ha cambiato le carte in tavola della carriera di Flora Canto. Questo è innegabile. Nonostante avesse studiato per fare tutt’altro, ha trovato nel dating show di Mediaset una possibilità tanto di trovare l’amore, quanto di restare aggrappata seriamente al mondo dello spettacolo.

Era il 2006 e il programma le porta di fatto fortuna. Si innamora di Francesco Pozzessere, che alla fine diventa la sua scelta. È la chance per voltare pagina e ripartire in ambito amoroso. Lui aveva un lavoro stabile a Ischia e chiese il trasferimento a Roma, così da poter convivere con lei. Guardavano al futuro con grande speranza, al punto di pensare al matrimonio. Durante una cena romantica a Ischia lui le aveva fatto la proposta. Ne parlavano già da un anno e poi lui lo ha chiesto con un sms, mentre erano dinanzi a una splendida vista. Nozze fissate per maggio 2010 ma mai celebrate. Il loro rapporto entra in crisi non molto tempo dopo la proposta. Lui non si era mai trasferito a Roma e la lontananza era divenuta un peso non più gestibile. Lui voleva fare il grande passo ma il negato trasferimento ha messo i bastoni tra le ruote a entrambi. L’addio definitivo è giunto nel 2009. Flora Canto aveva spiegato che per lei il grande problema era non tanto la lontananza ma l’eccessiva esposizione della loro storia d’amore.

Nel 2013 ha poi ritrovato l’amore con Enrico Brignano: “Sono sempre stata innamorata della comicità. L’ho conquistato con questa mia filosofia. Ci ammazzavamo dalle risate durante le prove del primo spettacolo. Così è iniziato tutto. Litighiamo molto perché abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani”.