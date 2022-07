Flora Canto abito da sposa marca e prezzo FOTO

Il matrimonio di Flora Canto e Enrico Brignano è stato celebrato ieri in una location da sogno a Ladispoli: l’abito da sposa della moglie dell’attore non era uno, ma due

Flora Canto, 39 anni di età, e Enrico Brignano, 56 anni di età, si sono sposati coronando il loro sogno d’amore e l’abito della sposa ha stupito per eleganza tutti gli invitati. Il matrimonio è stato celebrato ieri 30 luglio in una location incantevole e suggestiva sul mare a Ladispoli, un luogo del cuore per gli sposi per un ricevimento iniziato al pomeriggio e terminato a tarda notte. Sui social per ore c’è stato grande silenzio e discrezione soprattutto sui profili ufficiali Instagram dei neosposi ma diversi presenti hanno spoilerato tutti i dettagli dalla celebrazione con rito civile all’aperto fino all’outfit nuziale dei due attori. Se Enrico Brignano aveva postato sui social una foto che lo ritraeva nel suo elegantissimo smoking blu e camicia bianca a poche ore dal fatidico sì, la scelta del vestito nuziale di sua moglie è stata scoperta tramite i profili Instagram di diversi invitati da cui abbiamo tratto le foto di questo articolo.

La marca dell’abito da sposa di Flora Canto, il primo, è Pronovias. L’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per un romantico vestito bianco. Il corpetto a bustier le lasciava le spalle scoperte fermandosi sul punto vita con una delicata fascia a nido d’ape per poi aprirsi in un ampio gonnellone con una coda lunga pochi metri. Il velo dell’outfit nuziale della moglie di Enrico Brignano era davvero incantevole: la parte superiore era ricamata e poggiata sull’acconciatura a chignon per poi accompagnare l’intero abito fino alla coda. Il tessuto dal video Instagram sembra essere mikado e tulle. Il prezzo dell’abito da sposa di Flora Canto di Pronovias dai 2000 ai 10000 euro. Questo modello si colloca nella fascia di prezzo più alta rispetto ai modelli standard della casa di moda spagnola.

Il vestito nuziale dell’attrice era quello scelto per il rito civile celebrato in una location a Ladispoli sul mare. Una lunga passeggiata all’aperto verso l’arco bianco dei fiori dove l’attendeva suo marito con in braccio suo figlio Niccolò di un anno. Lei era sotto braccio al papà come da tradizione e era visibilmente commossa anche la loro splendida figlia Martina, 5 anni, ha seguito il dress code dell’evento: il bianco.

Flora Canto il cambio abito da sposa cambio

Flora Canto per il suo matrimonio con Enrico Brignano ha optato per un cambio abito da sposa. Non sappiamo con certezza se c’è stato un secondo vestito nuziale o se era il classico abito elegante che cambia forma, trasformandosi, per intenderci il due in uno di tendenza del 2023. Abbiamo avuto modo di poterlo ammirare nelle storie Instagram di diversi invitati, tra cui figurano testimoni di nozze Tosca D’Aquino e la ballerina Matilde Brandi.

Il ricevimento dopo il rito si è tenuto all’hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale di Ladispoli. La cena con degli splendidi tavoli decorati con fiori bianchi e decorati è stata allietata da uno spettacolo musicale e danzante e ha previsto un momento romantico con la sposa che ha dedicato una canzone a suo marito che a sua volta le ha fatto una magica sorpresa con un video che riportava gli scatti più belli della loro storia d’amore. E qui prima della torta che Flora Canto ha sfoggiato a favore di storia Instagram il suo secondo outfit nuziale. Anche la marca del secondo abito da sposa di Flora Canto è Pronovias. Il gonnellone ampio con coda è sparito per lasciare spazio ad un vestito a sirena con una coda appena accennata a slanciare la figura. Il corpetto era sempre a bustier e per questo sorge il dubbio che potesse essere lo stesso abito del rito civile a cui è stata tolta la parte di sotto.