Fabrizio Frizzi, uno dei volti più amati della televisione italiana, è sempre stato percepito dal grande pubblico come un uomo gentile, affabile e distante dagli scandali. Ci sono però, come ammesso dallo stesso conduttore prima di morire, anche scheletri nell’armadio nella sua vita privata, in particolare riguardo la fine del matrimonio con Rita Dalla Chiesa, storico volto di “Forum”. Nonostante le voci di corridoio non abbiano mai trovato una conferma definitiva sull’identità di un’altra donna del presentatore de I soliti Ignoti e l’Ereditá, si dice che Fabrizio Frizzi avesse una relazione extraconiugale con una famosa cantante durante gli anni ’90. Ma chi sarebbe stata la presunta amante di Fabrizio Frizzi? Secondo alcune fonti, il nome più menzionato è quello di Graziella De Bonis, una corista che ha lavorato con diversi artisti negli anni ’90.

Secondo quanto riportato all’epoca da molte fonti, il legame tra Frizzi e la De Bonis non si limitava solo a un rapporto professionale. Si dice infatti che i due avrebbero vissuto una relazione clandestina, mentre Fabrizio era ancora sposato con Rita Dalla Chiesa. Va precisato che né Frizzi né la De Bonis hanno mai confermato pubblicamente di essere stati amanti, e per questo motivo è doveroso usare il condizionale quando si parla di questo presunto legame.

La fonte Iacchitè riporta che la De Bonis sarebbe stata una presenza importante nella vita di Frizzi, descrivendo anche il contesto in cui si sarebbe sviluppato il loro presunto rapporto. Nella sua descrizione, la città di Cosenza degli anni ’90 diventa uno sfondo importante, con i suoi locali notturni e l’ambiente vivace che caratterizzava quegli anni. Il presentatore di Scommettiamo Che, descritto come “il bravo ragazzo”, sarebbe stato attratto dalla bellezza e dalla vitalità di Graziella. Una storia d’amore durata anni, con tanto di fan che assediavano casa dei parenti della presunta amante poi fidanzata del presentatore per fare una foto con lui. La relazione finí perché lo storico volto TV si innamorò di Carlotta Mantovan.

Graziella De Bonis presunta amante Fabrizio Frizzi cosa fa oggi

Con il passare degli anni, il nome di Graziella De Bonis da Domenica In è lentamente sparito dai riflettori. Oggi vive una vita lontana dalle telecamere e dal clamore mediatico, mantenendo un profilo piuttosto riservato. Nonostante il suo passato legato al mondo dello spettacolo, sembra che abbia scelto di non proseguire una carriera pubblica di grande visibilità, preferendo dedicarsi ad attività più lontane dalla tv. Spulciando sul web risulta però qualche notizia su cosa fa oggi Graziella De Bonis dopo Domenica In. La presunta amante di Fabrizio Frizzi è stata ascoltata come testimone estranea ai fatti nel processo per la morte del calciatore del Cosenza Domenico Bergamini.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono sposati nel 1992 dopo essersi conosciuti dieci anni prima negli studi Rai di Via Teulada dietro le quinte del programma Tandem. Il loro matrimonio è giunto al termine nel 1998. Il conduttore e la sua ex moglie non hanno mai parlato apertamente all’epoca delle cause della loro separazione, anche se molte voci hanno insinuato che dietro ci fosse proprio un tradimento. E il nome di Graziella De Bonis è emerso proprio in quel contesto.

Rita Dalla Chiesa, pur parlando con grande rispetto del suo ex marito anche dopo la loro separazione, solo di recente ha lasciato intendere che alcune difficoltà legate alla loro vita privata ebbero un peso sulla fine della loro storia d’amore. Non gli ha perdonato un tradimento, ha confessato Rita Dalla Chiesa in Storie di Donne al Bivio, mantenendo un atteggiamento dignitoso e rispettoso nei confronti del sul ex marito, soprattutto dopo la sua prematura scomparsa nel 2018.

Anche se non c’è mai stata una conferma ufficiale, la vicenda che lega il nome di Graziella De Bonis a quello di Fabrizio Frizzi come quello di sua presunta amante rimane uno degli episodi più chiacchierati della vita privata del celebre conduttore. È importante ricordare, però, che la verità completa su questa storia probabilmente non verrà mai svelata del tutto.