L’ex storica di Giovanni Pernice ha fatto Ballando con le Stelle

Giovanni Pernice, il noto ballerino professionista di Strictly Come Dancing e ora Ballando con le Stelle in coppia con Bianca Guaccero, è stato legato sentimentalmente ad Ashley Roberts, ex membro delle Pussycat Dolls, per circa un anno, tra il 2018 e il 2019. La loro storia d’amore, seppur breve, ha suscitato molta attenzione tra i fan, soprattutto per la loro chimica sul palcoscenico e la loro connessione durante il programma.

La coppia si è conosciuta durante la partecipazione di Ashley Roberts a Strictly Come Dancing (Ballando con le Stellle in Inghilterra) nel 2018. Non erano partner nel programma, ma il destino ha fatto sì che, dietro le quinte, si conoscessero e si avvicinassero. Tra le prove, i preparativi e il tempo passato insieme, l’affinità tra i due è diventata subito evidente. I due hanno iniziato a frequentarsi e la loro relazione è stata ufficializzata poco dopo. Una storia d’amore che ricorda da vicino quella con Bianca Guaccero anche se i due non hanno mai ballato insieme.

La scintilla tra Giovanni e Ashley è scoccata rapidamente, tanto che al Capodano 2018, sono stati visti insieme a Miami, dove hanno dato prova della loro complicità con un bacio che non è passato inosservato. Giovanni aveva pubblicamente parlato della sua felicità e del suo amore per Ashley, dicendo: “Non pensavo che qualcuno potesse farmi sorridere, ridere e rubarmi il cuore così velocemente”, esprimendo un affetto sincero per la cantante.

Ashley Roberts chi è l’ex di Giovanni Pernice

Ashley Roberts è una delle figure più riconoscibili della scena musicale internazionale grazie al suo ruolo nelle Pussycat Dolls. Nata a Phoenix, Arizona, nel 1981, Ashley ha iniziato a ballare e cantare sin da giovane, con un talento che la ha portata a diventare una delle voci e delle ballerine di punta della band. Le Pussycat Dolls, formate nel 1995, hanno ottenuto un successo mondiale negli anni 2000 con hit come “Don’t Cha” e “When I Grow Up”, portando Ashley a diventare una star internazionale.

Dopo il successo con le Pussycat Dolls, Ashley ha intrapreso una carriera solista. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! nel 2012, dove ha conquistato il pubblico britannico. Inoltre, la sua carriera da conduttrice è decollata, prendendo parte a programmi come Dancing on Ice e lavorando come giudice in altre competizioni di ballo.

Oltre al ballo e alla musica, Ashley Roberts ha anche sviluppato una carriera come imprenditrice, lanciando diverse iniziative legate alla moda e al benessere. Il suo stile di vita attivo, combinato con la sua carriera nel mondo dello spettacolo, l’ha resa una figura influente sui social media, dove condivide regolarmente il suo stile di vita e i suoi consigli.

La relazione e la separazione tra Giovanni Pernice e Ashley Roberts

Giovanni Pernice e Ashley Roberts in uno scatto pubblicato su Instagram

Nonostante la chimica e l’apparente sintonia tra Giovanni Pernice e Ashley Roberts, la relazione non ha avuto lunga durata. Dopo un anno insieme, la coppia ha annunciato la fine della loro storia nel gennaio 2020, con un comunicato in cui entrambi affermavano di rimanere in buoni rapporti.

La separazione è avvenuta in modo sereno e senza drammi pubblici, ma alcuni hanno speculato che la distanza e gli impegni lavorativi di entrambi abbiano avuto un impatto sulla loro relazione. La carriera di entrambi, molto intensa, ha fatto sì che i due non riuscissero a mantenere il legame. Giovanni Pernice, costantemente impegnato con Strictly Come Dancing e altri progetti professionali, e Ashley Roberts, con la sua carriera musicale e televisiva, sembravano trovarsi spesso separati per motivi di lavoro.

Inoltre, pur essendo riusciti a mantenere una separazione pacifica, la fine della loro storia d’amore ha visto l’eliminazione di ogni traccia della relazione dai social: entrambi hanno rimosso le foto insieme, alimentando il mistero sulla fine del loro rapporto.