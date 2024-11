Ballando con le stelle il fuorionda tra Giovanni Pernice e Mariotto VIDEO

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2024 del 9 novembre è stata caratterizzata da due polemiche che hanno incendiato la serata di Raiuno. Dopo lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, c’è stata forte tensione tra un ballerino professionista e Guillermo Mariotto che non è passata inosservata. Dopo l’esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che si sono esibiti in un passo doble, le critiche sono arrivate da alcuni giudici, ma una frase in particolare di Mariotto ha scatenato la reazione del ballerino.

Mariotto, noto per il suo spirito pungente, ha commentato l’esibizione di Giovanni Pernice e Bianca Guaccero definendo il loro passo doble come “vecchio come il cucco” e “noioso”. Un attacco che Giovanni Pernice non ha affatto tollerato. La sua reazione è stata pronta e decisa. “Giudica, ma non offendere”, ha replicato Pernice, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione per una critica che ha percepito come troppo dura e non giustificata.

Giovanni ha aggiunto: “Lei non sa cosa ho fatto io nel passato, fare un’offesa del genere è sgradevole”. Una dichiarazione che ha messo in evidenza quanto Pernice ci tenga alla sua immagine professionale e al rispetto che merita come ballerino di livello internazionale.

Ad infastidire il ballerino professionista è stato il commento di Mariotto che ironicamente ha chiesto a Milly Carlucci se avevano fatto arrivare Pernice dall’Inghilterra per proporre queste cose così vecchie.

Pernice difende il suo lavoro

Giovanni Pernice, che ha una carriera di successo sia in Italia che nel mondo, non ha esitato a far sentire la sua voce. Dopo il commento di Mariotto, ha precisato: “Forse il rispetto non sai cos’è”. Una chiara difesa del suo lavoro e della sua passione per la danza, che ha sempre cercato di trasmettere con la massima serietà.

L’attacco di Mariotto è stato percepito come una mancanza di rispetto verso la sua lunga carriera e il suo impegno professionale. Pernice, che ha vinto Strictly Come Dancing con Rose Ayling-Ellis nel 2021, è noto per la sua determinazione e dedizione alla danza, qualità che gli hanno permesso di imporsi come uno dei più apprezzati ballerini della scena internazionale.

Dopo la tensione con Mariotto, Giovanni Pernice non ha nascosto il suo disappunto. In seguito alla performance di Federica Pellegrini, Selvaggia Lucarelli ha rivelato che fuori dalle telecamere Giovanni è uscito dallo studio, gettando il suo gilet per terra e lasciando Bianca Guaccero da sola. Un gesto che ha sottolineato quanto il commento di Mariotto lo avesse colpito personalmente. Proprio per questo la Lucarelli ha elogiato la Pellegrini che, da campionessa olimpionica, non ha mai reagito alle critiche ricevute durante questa edizione di Ballando con le Stelle. Questo episodio ha acceso il dibattito tra i fan del programma, che si sono divisi tra chi ha sostenuto Pernice e chi ha difeso la giuria.

Ballando con le Stelle il video di Giovanni Pernice dopo la lite

Al termine dell’esibizione e del battibecco con Guillermo Mariotto, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero hanno lasciato la pista da ballo e come consuetudine dovevano lasciare un messaggio social ai loro sostenitori per farsi votare. Da X è spuntato però il video che mostra come il ballerino professionista, ancora risentito per le parole del giudice, abbia scelto di non lasciare dichiarazioni. Ancora nervoso per quanto accaduto Giovanni Pernice si gira verso Bianca Guaccero e si scusa con lei per quanto accaduto dandole un bacio. La coppia è tra i favoriti per la vittoria finale di Ballando con le Stelle 2024 ma nelle ultime puntate i giudici non hanno premiato con il massimo dei voti le loro esibizioni. Forse perché hanno scoperto che Bianca Guaccero ha studiato danza? O perché vogliono rendere più imprevedibile la competizione?