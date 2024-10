Ballando con le stelle Bianca Guaccero già ballerina: l’amnesia

Nella puntata di Ballando con le stelle del 26 ottobre, Bianca Guaccero ha letteralmente incantato il pubblico e la giuria con una rumba in coppia con Giovanni Pernice. Ma c’è un dettaglio che ha acceso un po’ di dibattito: la Guaccero, già prima di partecipare al programma, aveva un passato da ballerina. La performance sulle note di una canzone di Claudio Baglioni è stata spettacolare, con tanto di bacio finale, e ha portato la giuria a riflettere sulla sua preparazione. Ma facciamo un passo indietro.

Bianca Guaccero ballerina svelata

Già nel 2019, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Bianca aveva confessato che l’unica attività praticata per dieci anni è stata la danza moderna. “Ero affascinata dalla classica, ma ho preferito concentrarmi sul ballo contemporaneo, hip hop e jazz. L’altra mia grande passione è il canto, ma sono un’autodidatta, come in tante cose della mia vita.” Insomma, la passione per la danza non è una novità per l’attrice, e questo ha sollevato qualche domanda sulla sua performance a Ballando con le stelle.

Durante la puntata del 26 ottobre, Bianca e Giovanni Pernice hanno presentato una rumba appassionante, che ha scaldato il pubblico. L’intera giuria ha lodato la loro esibizione, sottolineando la bravura della Guaccero. Ma, proprio per questo, è sorto il dibattito. Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno puntato il dito sul fatto che l’attrice avesse già una solida base di ballo, sostenendo che risultati come i suoi arrivano sì con il duro lavoro, ma anche grazie a un background di danza. Bianca, però, non si è lasciata intimidire e ha elogiato Giovanni Pernice per il suo impegno, sottolineando come abbiano passato ore intere a perfezionare un singolo passo di rumba. Con grande modestia, ha ribadito di non aver mai avuto una preparazione continuativa nel ballo, ma di aver coltivato la passione quando possibile. In fondo, i suoi corsi di danza risalgono a quando era molto giovane, ma è indubbio che abbiano lasciato un segno.

Ballando con le stelle Bianca Guaccero già ballava

E qui viene il bello: la giuria si è divisa. Mentre alcuni, come Canino e Lucarelli, hanno sottolineato l’importanza della formazione pregressa, altri hanno apprezzato il lavoro fatto durante il programma. La Lucarelli, pur riconoscendo la bravura di Bianca, ha dato un 8, mentre Guillermo Mariotto, meno entusiasta, ha dato un 7. Il punteggio complessivo è stato comunque di 45 punti, niente male per una serata che ha fatto discutere.

Insomma, la domanda resta aperta: la bravura di Bianca Guaccero è frutto del suo talento innato o dei tanti anni passati a ballare da ragazzina? Lei continua a dichiararsi una “ballerina autodidatta”, ma con quel passato e quella passione è difficile non credere che qualche esperienza in più l’abbia aiutata. La verità, come sempre, sta nel mezzo: forse, la combinazione di talento naturale, passione e ore di allenamento con un professionista come Giovanni Pernice è la ricetta perfetta per i suoi successi sul palco di Ballando con le stelle. Alla fine, che importa? Il pubblico si è divertito e, diciamocelo, vedere una Bianca Guaccero così coinvolta e appassionata è davvero un piacere.