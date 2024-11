Ballando con le stelle spunta la mail della lite Lucarelli Bruganelli

La puntata di Ballando con le Stelle 2024 di ieri sera 9 novembre ha visto una lite pesante tra la concorrente Sonia Bruganelli e la giurata Selvaggia Lucarelli, che ha alimentato le polemiche anche dopo la diretta. La Bruganelli, che si trovava in pista con il ballerino Carlo Aloia dopo aver ballato, ha interrotto la critica di Lucarelli con una frecciatina a sorpresa, scatenando una serie di frecciate taglienti che non sono passati inosservati.

La serata di Ballando era iniziata bene per l’ex moglie di Paolo Bonolis che, nonostante l’infortunio alle costole, ha dato il massimo nel suo Tango. Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche. Dopo aver visto l’esibizione, la giornalista ha sottolineato che il ballo della Bruganelli era sembrato piuttosto anonimo, senza grandi emozioni o elementi distintivi, suggerendo che le performance non fossero mai all’altezza delle aspettative.

Ballando con le stelle cos’è la newsletter a pagamento

Sonia Bruganelli, non esattamente d’accordo con la giurata, ha deciso di rispondere con un rinfaccio studiato ad arte. Con fermezza, ha dichiarato che c’è ancora molto da scoprire su di lei e che non è stata compresa dalla giornalista. A quel punto, la Lucarelli, con il suo solito tono ironico, ha risposto: “Sei sicura?”.

Questa battuta è stata il la per far partire una frecciatina al vetriolo dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip. In questo contesto scatta il riferimento della Bruganelli alla newsletter a pagamento della Lucarelli. Si tratta, per chi non lo sapesse d un servizio di notizie inviate direttamente in mail da parte di chi si abbona, pagando. Sonia ha suggerito che, se Selvaggia avesse voluto dire di più su di lei, avrebbe potuto farlo in questa sua newsletter a pagamento, facendo riferimento ad un contenuto in particolare che la giornalista ha condiviso con i suoi abbonati.

Questa dichiarazione ha suscitato molta attenzione e curiosità tra i telespettatori, che si sono chiesti cosa avesse scritto Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter a pagamento riguardo a Sonia Bruganelli, visto che il contenuto di questo confronto non è stato rivelato in puntata.

Ballando con le stelle la mail di Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli

La bordata di Sonia Bruganelli di ieri sera a Ballando con le Stelle 2024 era legata a questa dichiarazione della Lucarelli pubblicata in una delle sue newsletter a pagamento. La giornalista aveva insinuato che Sonia Bruganelli avesse tentato di prendere il suo posto come giurata. Questo sarebbe accaduto dopo l’edizione del 2022, in cui la giurata aveva avuto attriti con il cast e la produzione. In particolare, Selvaggia aveva raccontato che, dopo il suo periodo turbolento, Sonia Bruganelli si sarebbe fatta avanti per prendere il suo posto, cercando di inserirsi nel programma tramite i suoi “agganci” nella dirigenza.

La Lucarelli aveva scritto che, pur non essendo amica ma in buoni rapporti con Bruganelli, non si aspettava una mossa simile. La sua proposta venne rifiutata, in quanto “o giurata o niente”. In seguito, nel 2024, Sonia è diventata concorrente del programma e la situazione ha creato delle tensioni.

L’accusa di Lucarelli: “Non ho mariti ricchi”

Tornando alla puntata, dopo questa provocazione newsletter, Selvaggia Lucarelli ha replicato con un’altra battuta pungente. In modo ironico, ha dichiarato che, a differenza di Sonia Bruganelli che era sposata con Paolo Bonolis, non ha mai avuto ex mariti ricchi, e per questo si è sempre guadagnata da vivere da sola. La giornalista ha concluso il suo intervento con un’altra stoccata, definendo la Bruganelli “tra i più scarsi” della serata, nonostante il suo impegno. Poco ficcante rispetto all’innesco la replica dell’opinionista che ha provocato la giurata dandole dell’invidiosa che avrebbe voluto avere un compagno influente e ricco.