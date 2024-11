Lo riconosci nella famosa serie Netflix?

È uno dei volti emergenti della TV italiana e si è conquistato una notevole popolarità grazie alla sua capacità di trasformarsi per interpretare ruoli diversi, dallo studioso e pacato medico di “Doc – Nelle tue mani” al brillante avvocato in “Che Dio ci aiuti”. Ma, guardando il suo personaggio del procuratore Fourneau in “La legge di Lidia Poët” su Netflix, lo riconosceresti?

Un attore dalla carriera al top

Gianmarco Saurino, nato a Foggia il 12 dicembre 1992, ha iniziato il suo percorso artistico molto giovane, unendosi alla compagnia del Teatro dei Limoni. A 18 anni, ha deciso di trasferirsi a Roma per inseguire il sogno della recitazione, studiando al prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia sotto la guida di Giancarlo Giannini. Con questo bagaglio di esperienze e studi, Saurino si è affermato nel mondo della televisione, diventando uno dei volti più amati della fiction italiana.

I ruoli più di Gianmarco Saurino

Negli ultimi anni, Gianmarco Saurino ha conquistato il pubblico con ruoli che spaziano dalla commedia al dramma. Vediamo alcuni dei suoi personaggi più amati:

Nicodemo “Nico” Santopaolo in Che Dio ci aiuti (2017-2021): Saurino interpreta un avvocato dal carattere complesso e affascinante, un ruolo che ha subito conquistato i fan della serie e ha fatto crescere la sua popolarità.Massimo Altieri in Non dirlo al mio capo (2018): in questa fiction, Saurino appare nei panni di un altro avvocato, affermandosi come un interprete versatile, capace di rappresentare personaggi a cavallo tra la serietà e la leggerezza.

Dr. Lorenzo Lazzarini in Doc – Nelle tue mani (2020-2022): qui interpreta un medico giovane e affascinante, ma anche pieno di sfumature e fragilità. Questo ruolo, tra i più significativi della sua carriera, ha permesso a Saurino di dimostrare la sua capacità di affrontare tematiche delicate e di interpretare personaggi che lasciano un segno.

Gildo Claps in Per Elisa – Il caso Claps (2023): un ruolo impegnativo che Saurino ha affrontato con sensibilità, legato a un dramma reale e complesso che ha scosso l’Italia.

Il procuratore Fourneau in “La legge di Lidia Poët”

Arriviamo quindi a uno dei suoi ruoli più recenti e particolari: il procuratore Fourneau nella seconda stagione di La legge di Lidia Poët. In questa serie, Saurino interpreta un personaggio deciso e onesto, che tratta la protagonista Lidia come una sua pari, spingendola a riflettere sulle sue scelte e sui sacrifici personali che affronta per perseguire i propri ideali. Fourneau è un personaggio intenso, e Saurino riesce a conferirgli quella credibilità e complessità che si richiedono a un procuratore dell’epoca.Un talento che si evolveIl fascino di Gianmarco Saurino risiede nella sua capacità di adattarsi a ruoli diversi, senza mai perdere la sua autenticità. In ogni interpretazione, riesce a dare profondità ai suoi personaggi, dimostrando una continua crescita artistica. Dal teatro al cinema e alla TV, Saurino continua a stupire il pubblico, diventando una delle figure emergenti più promettenti della scena italiana.E ora, guardando la copertina e il suo volto nei panni del procuratore Fourneau, lo avevi riconosciuto?