Luca Barbareschi ha una figlia che fa un lavoro che non piace al padre

Angelica Barbareschi, figlia del celebre attore e regista Luca Barbareschi, ha scelto un percorso professionale tanto originale quanto controverso. Mentre il padre ha costruito una lunga carriera nel cinema, nel teatro e in televisione, Angelica si è orientata verso una forma di spettacolo decisamente inusuale: è infatti una performer di dark cabaret e freak show, unendo arte e provocazione con elementi di bondage e pratiche che mescolano il sensuale e il teatrale.

Nata dall’unione tra Luca Barbareschi e Patrizia Fachini, Angelica ha vissuto in una famiglia legata al mondo dello spettacolo, ma il suo percorso si è allontanato da quello tradizionale. Dopo aver lavorato come assistente alla regia, ha deciso di intraprendere un cammino più personale, unendo la sua passione per l’arte performativa e il teatro a elementi trasgressivi.

Oggi, Angelica si esibisce in spettacoli dove combina elementi di dominazione e cabaret dark, collaborando anche con il suo compagno, Riccardo Fachir Abraxas, performer noto per le sue provocazioni estreme. Tra le esibizioni più discusse, ci sono momenti di legature, l’uso di oggetti di scena non convenzionali e atti provocatori come l’uso di posacenere umani e altre performance estreme.

Il rapporto con il padre Luca Barbareschi

Angelica ha più volte dichiarato che il rapporto con suo padre non è stretto: “Ci sentiamo per Natale e per il compleanno. Lui ha tanti figli e tanti rapporti da mantenere, facciamo vite molto diverse”.

Nonostante la distanza, Angelica afferma di voler bene a suo padre, anche se quest’ultimo non avrebbe accolto con entusiasmo il percorso artistico della figlia. “Mi hanno un po’ messa come artista di serie B. Lui rispetta il mio mondo, anche se non ha mai visto i miei spettacoli dal vivo”. Luca Barbareschi, d’altra parte, ha dichiarato in passato di aver tolto l’eredità ai suoi figli, decisione che ha generato discussioni in famiglia, specie con Eleonora, un’altra delle sue figlie, che ha risposto pubblicamente a questa affermazione.

Angelica, che non si definisce mai legata a un’arte tradizionale, si è raccontata apertamente a Radio 24, spiegando la sua passione per il bondage e il dark cabaret: “Faccio la dominatrice. Mi diverte fumare e usare le persone come posacenere umano. L’ho fatto anche io per uno show. Mi dispiace, ciao Papà”. Nonostante le polemiche, Angelica ha dichiarato di essere pienamente soddisfatta del suo percorso, trovando nel suo lavoro una forma di espressione artistica autentica e personale.

Chi è Patrizia Fachini, madre di Angelica?

La madre di Angelica, Patrizia Fachini, è stata un’attrice attiva negli anni ‘80. Ha recitato in film come “Romance” (1986), dove ha lavorato accanto al marito Luca Barbareschi. Tuttavia, dopo la separazione, Fachini si è allontanata dal mondo dello spettacolo, scegliendo una vita più riservata.

Con Barbareschi, ha avuto tre figlie: Beatrice, Eleonora, e Angelica. La relazione con il celebre attore si è conclusa, e successivamente Barbareschi ha vissuto altre storie sentimentali, tra cui una lunga relazione con Lucrezia Lante della Rovere e, in seguito, il matrimonio con Elena Monorchio, madre dei suoi figli più piccoli.