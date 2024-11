Quali auto ha Elettra Lamborghini: una beffa per la famiglia

Elettra Lamborghini ci ha abituato a tutto: twerking esplosivi, outfit sfavillanti, battute irresistibili. Ma una cosa proprio non ci aspettavamo: la sua collezione di auto non include nemmeno una Lamborghini. Avete capito bene, la rampolla della famiglia che ha reso celebri le supercar italiane in tutto il mondo non ha neanche una Aventador o una Urus nel garage. Strano, vero? Ma Elettra non è certo una che si conforma.

Il rosa è il nuovo verde: la Jaguar E-Pace

Tra i gioielli a quattro ruote della cantante spicca una Jaguar E-Pace personalizzata in un inconfondibile colore rosa. Perché? Perché è Elettra, ovvio. Questo SUV ibrido compatto, che abbina eleganza e sostenibilità, sembra cucito su misura per lei. Con i suoi 160 cavalli e una coppia massima di 260 Nm, non è certo una Lamborghini in termini di prestazioni, ma è la perfetta combinazione tra glamour e attenzione all’ambiente. Il rosa, come lei stessa dice, “non passa mai di moda”, soprattutto quando sfreccia per le strade in questa Jaguar che non può non attirare sguardi.

L’Audi R8 Spyder: il regalo del marito DJ AfroJack

Quando si tratta di compleanni, Elettra non si accontenta certo di una torta e delle candeline. Per il suo 29º compleanno, il marito DJ AfroJack ha deciso di sorprenderla con una Audi R8 Spyder, una supercar da 580 cavalli e una velocità massima di 330 km/h. Prezzo di partenza? Solo 185.000 euro, spiccioli per un regalo di compleanno in puro stile Lamborghini… anzi, no. Forse AfroJack ha preferito non rischiare con un regalo troppo “di famiglia”. L’importante, comunque, è che la R8 Spyder si abbina perfettamente all’immagine di Elettra: potente, ribelle e sempre sopra le righe.

Niente Lamborghini: scelta di stile o ribellione familiare?

A questo punto è inevitabile chiedersi: perché nel garage di Elettra non c’è nemmeno una Lamborghini? Forse un desiderio di non essere “schiacciata” dal peso della dinastia automobilistica. O forse, più semplicemente, perché Elettra è sempre stata una che ama rompere gli schemi. Anche in famiglia.

Certo, per molti sarebbe naturale associare la figlia del celebre Ferruccio Lamborghini a una Huracán o una Countach. Ma per Elettra, distinguersi è sempre stata una missione. “Perché accontentarsi di quello che ci si aspetta da me? Io sono Elettra, e scelgo il mio stile”. Una filosofia che, almeno su quattro ruote, le ha permesso di non passare inosservata. Non che ce ne fosse bisogno, naturalmente.

E allora, se la Lamborghini non è nel garage, poco importa. Con un SUV rosa e una supercar decappottabile regalata dal marito, Elettra Lamborghini continua a essere la regina della scena… anche quando si tratta di parcheggi.