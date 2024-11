Ballando con le stelle svelato regalo della Lamborghini alla Lucarelli: è polemica

Ieri sera, 16 novembre, Elettra Lamborghini ha illuminato il palco di Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerina per una notte, regalando al pubblico una performance esplosiva e l’energia che la contraddistingue. I riflettori non sono stati puntati soltanto sulla sua esibizione: la curiosità si è concentrata su un regalo “misterioso” che l’artista avrebbe voluto fare a Selvaggia Lucarelli, giurata storica del programma. Una storia che ha acceso i social e scatenato un dibattito tra ironia e polemiche.

Il rapporto tra Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli non è dei migliori. Tutto è iniziato nel 2020, quando la Lamborghini si esibì al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La performance non convinse tutti, e Selvaggia Lucarelli si distinse per un tweet velenoso: “La Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei”.

Parole che fecero scalpore e che portarono Elettra a evitare lo studio di Domenica In per non incontrare la giornalista. Da allora, il gelo tra le due è rimasto intatto fino alla serata di ieri.

Il regalo segreto: un gesto irriverente

Durante l’intervista in puntata, Elettra ha rivelato di aver portato un regalo per Selvaggia Lucarelli, che però non ha potuto mostrare a causa di “disposizioni dall’alto”. Subito dopo, i social si sono scatenati con supposizioni e teorie, alimentate da voci maliziose. Secondo il giornalista Davide Maggio, il regalo sarebbe stato un sex toy di forma fallica, un gesto volutamente ironico per rispondere con leggerezza alle frecciatine del passato.

Elettra non ha confermato né smentito le voci, ma ha sorriso divertita, lasciando intuire che dietro la sua scelta ci fosse una dose massiccia di sarcasmo e spirito provocatorio.

La reazione sui social: tra risate e polemiche

La rivelazione del presunto regalo ha diviso il pubblico. Molti hanno applaudito la nota ironia di Elettra Lamborghini, che non perde occasione per sdrammatizzare anche le situazioni più tese. “Mitica Elettra! Finalmente qualcuno che prende Selvaggia con leggerezza”, ha commentato un utente su Twitter. Altri, invece, hanno giudicato il gesto come volgare e sessista, puntando il dito contro l’eccesso di provocazione che, secondo loro, rischia di spostare l’attenzione dalla gara al gossip. “Questo non è il modo di rispondere a una critica, molto volgare”, ha scritto un’altra utente su Instagram.

Non è mancato chi ha difeso Selvaggia Lucarelli, sottolineando come un regalo del genere sarebbe stato fuori luogo a prescindere, figuriamoci in un programma di prima serata. Nonostante la curiosità attorno al regalo, Selvaggia Lucarelli non ha reagito pubblicamente, né in puntata né sui social. Un silenzio che, per molti, è una scelta strategica per evitare di alimentare ulteriori polemiche. Dal canto suo, Elettra ha mantenuto il sorriso e la leggerezza che la contraddistinguono, ma anche lei non ha confermato o smentito quanto trapelato.