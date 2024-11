I prezzi del ristorante di Claudio Amendola ti convincono?

Claudio Amendola, noto attore romano e icona del cinema e della TV italiana, ha deciso di immergersi nel mondo della ristorazione, aprendo un locale che incarna la tradizione gastronomica capitolina. Il suo ristorante si trova nel cuore di Roma, precisamente alle spalle dell’Ara Pacis, un’area centrale e affascinante che richiama la storia e la cultura della città.

Il nome del ristorante è “Frezza – Cucina de Coccio” e lo stesso Claudio Amendola ha spiegato come sia stato attratto dal nome della via e dal suono della parola “Frezza”. Questo, unito al richiamo alla “Cucina de Coccio”, lo ha convinto a puntare su un progetto che aspettava da tempo. Dopo aver aperto un ristorante a Valmontone, Amendola desiderava portare il suo sogno nel cuore pulsante della Capitale. “Mi piaceva l’idea di confrontarmi con i ristoranti più tradizionali della zona,” afferma, sottolineando come ci sia spazio per tutti in una città come Roma.

L’obiettivo del ristorante è ricreare i sapori autentici della cucina casalinga. La tradizione è il cuore pulsante del menu, come sottolinea lo chef Davide Cianetti, con il quale Amendola condivide la passione per la semplicità e la romanità. Tra i piatti più apprezzati spiccano i grandi classici: carbonara, amatriciana, cacio e pepe e gricia. Non manca però un occhio di riguardo per la pizza, proposta in versione bassissima e croccante, con varianti gourmet che sposano i sapori locali, come puntarelle e porchetta o broccoli e salsiccia.

I secondi piatti, serviti rigorosamente nel coccio, richiamano la tradizione delle nonne: sapori rustici che evocano ricordi d’infanzia. La carta dei vini, invece, si concentra su etichette del Lazio, con un buon rapporto qualità-prezzo.

L’ambiente è semplice, ma elegante e accogliente, riflettendo lo stile genuino e senza fronzoli del suo fondatore. Gli interni presentano tavoli, sedie e panche in legno, creando un’atmosfera rustica ma raffinata. Il tocco di modernità è dato dalla cucina a vista, che occupa una posizione centrale nel locale, permettendo ai clienti di osservare la preparazione dei piatti.

La filosofia del ristorante è quella di offrire una vera e autentica esperienza gastronomica romana, rimanendo fedele alla tradizione ma con un occhio alla contemporaneità.

Il menu: un viaggio nella tradizione romana

Il menu del ristorante di Claudio Amendola è un omaggio alla cucina romana e offre un’ampia selezione di piatti per accontentare tutti i gusti.

Antipasti: Taglieri di affettati e formaggi selezionati, dai 10 ai 20 euro. Bombe salate fritte , un’interpretazione originale della tradizione, a 8 euro. Antipasti che spaziano tra i 3 e i 9 euro.

Primi piatti: Grandi classici romani come carbonara, amatriciana e cacio e pepe , con prezzi tra i 7 e i 13 euro.

Secondi piatti: Piatti tradizionali come coda alla vaccinara e involtini alla romana , con costi che variano tra i 10 e i 18 euro.

Dolci e bevande: Dolci a 8 euro. Una selezione esclusiva di signature cocktails a 10 euro, perfetti per accompagnare o concludere il pasto.



Inoltre, il menu prevede anche opzioni vegane, ampliando l’offerta per andare incontro a diverse esigenze alimentari.

Prezzi e accessibilità

Il ristorante offre un’esperienza accessibile, con prezzi che si adattano a varie tasche senza rinunciare alla qualità.

Antipasti: 3-20 euro.

Primi piatti: 7-13 euro.

Secondi piatti: 10-18 euro.

Bombe salate: 8 euro.

Dolci: 8 euro.

Cocktails: 10 euro.

Una nuova sfida per Claudio Amendola

Il ristorante non è solo un progetto imprenditoriale, ma una dichiarazione d’amore di Claudio Amendola per la sua città e la sua tradizione culinaria. La presenza dello chef Davide Cianetti, un nome noto nel panorama gastronomico, garantisce che ogni piatto sia preparato con cura e maestria.

Situato in una zona prestigiosa, il ristorante di Claudio Amendola si presenta come un punto di riferimento per chi vuole gustare la vera cucina romana in un ambiente che unisce autenticità e modernità.