Claudio Amendola figli chi è la madre di Alessia, Giulia e Rocco

Chi è Marina Grande la madre di Alessia e Giulia, figlie di Claudio Amendola, prima ex moglie dell’attore. Rocco è figlio di Francesca Neri

Claudio Amendola ha tre figli: Alessia e Giulia la cui madre è Marina Grande, ex moglie dell’attore, e Rocco avuto con Francesca Neri. Volto indimenticabile dei Cesaroni e di tantissimi film e fiction è sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati del panorama italiano. La sua carriera è molto nota e non ha segreti, ma che dire della vita privata dell’attore. Amendola ha alle spalle due matrimoni: il primo con Marina Grande, con cui il protagonista de i Mitici è stato sposato dal 1983 al 1997 e con cui ha avuto le due figlie Alessia e Giulia. Il secondo con Francesca Neri, anche lei celebre attrice, con cui Amendola è stato fidanzato da poco dopo la fine del suo matrimonio e con cui è stato sposato dal 2012 al 2022. Il mondo del gossip si è concentrato spesso sul secondo matrimonio, quello con l’attrice di Pensavo fosse amore invece era un calesse, che ancora oggi tiene banco visto che il divorzio è recente e ancora molto attuale. Pure Marina Grande, però è stata una protagonista di rilievo del mondo dello spettacolo, tra le principali doppiatrici della scena italiana. Claudio Amendola e la sua prima moglie si sono sposati da giovani, l’attore aveva appena venti anni e la doppiatrice poco meno. Dal loro amore sono nate Alessia, nel febbraio 1984, e Giulia, venuta al mondo nel 1989. Come detto, l’amore tra Amendola e Marina Grande è poi terminato nel 1997, ma questo matrimonio rimane sicuramente un capitolo importante nella vita dell’attore. Per ciò che concerne la mamma di Alessia e Giulia, invece, dopo il divorzio da Amendola ha preferito rimanere lontana dai riflettori. Rocco è l’ultimo figlio di Claudio Amendola, avuto con Francesca Neri che ha 24 anni di età.

Claudio Amendola figli cosa fanno oggi

Cosa fanno i tre figli di Claudio Amendola ha a che fare con il mondo dello spettacolo. La più famosa è senza dubbio Alessia, la primogenita, che ha seguito le orme dei genitori ed è entrata a far parte del mondo dello spettacolo. Come mamma Marina, Alessia Amendola si è fatta strada come doppiatrice, portando avanti una vera e propria attività di famiglia. La prima figlia di Claudio Amendola è stata la voce di attrici del calibro di Lindsay Lohan, Megan Fox, Jennifer Lawrence ed è stata protagonista anche in grandi serie tv, come ad esempio The Vampire Diaries, dove doppia i personaggi interpretati da Nina Dobrev, o ancora New Girl, dove la figlia di Amendola presta la voce alla protagonista Zooey Deschanel. Oltre all’attività da doppiatrice, Alessia vanta anche l’esperienza al cinema in La mossa del pinguino, film diretto proprio dal padre e ha lavorato come speaker radiofonica. Alessia ha inoltre reso Claudio Amendola nonno nel 2010, quando ha dato alla luce il piccolo Diego. Come la sorella, anche Giulia ha cominciato da piccola ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo, salvo poi defilarsi dopo qualche spot pubblicitario e scegliere di uscire dalla luce dei riflettori. Infine, l’ultimo figlio di Claudio Amendola è Rocco, nato nel 1999 dall’amore con Francesca Neri. L’ultimo figlio di Claudio Amendola è ancora decisamente giovane ed è ancora nel pieno del suo corso di studi, ma è diventato celebre grazie a un aneddoto del padre, che ha raccontato come ha convinto suo figlio a diventare un tifoso romanista facendogli credere che i laziali gli avessero rubato tutti i pupazzi quando aveva appena due anni e mezzo.