Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati? La storia

La verità sulla relazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri: le indiscrezioni sul divorzio e la loro lunga storia d’amore

Qualche mese fa è rimbalzata la notizia della rottura tra Claudio Amendola e Francesca Neri che di sono lasciati. Un po’ sull’onda di ciò che abbiamo visto con altre storie molto importanti nel mondo dello spettacolo italiano, su tutte quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i due avevano in prima battuta smentito l’indiscrezione, quando è uscita in estate, ma poi lo scorso ottobre la notizia del divorzio tra Claudio Amendola e Francesca Neri ha cominciato a circolare nuovamente con forza, assumendo però stavolta i crismi dell’ufficialità. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato Il Messaggero, che ha raccontato come Claudio Amendola e Francesca Neri avessero già messo in piedi le pratiche per il divorzio, sancendo, dunque, in via ufficiale, la fine della loro lunghissima storia d’amore. I due attori hanno sempre mantenuto un profilo basso, sia quando è scoppiato il loro amore che quando lo hanno consacrato col matrimonio e pure al momento della separazione, non rilasciando commenti a riguardo.

A differenza di quanto avevano fatto qualche mese prima, quando l’attore protagonista dei Cesaroni aveva smentito la rottura con la moglie. Le notizie, al momento, sono ferme a fine ottobre 2022, quando il divorzio è stato ripreso da tutti i principali media. Da quel momento non c’è stata alcuna indiscrezione in più, complice anche la citata discrezione dei due attori in causa, ma stando alle ultime notizie disponibili possiamo dire che Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati, in attesa poi di dettagli maggiori e di dichiarazioni dei due diretti interessati. Divenne anche virale questa estate un video del volto di Vacanze di Natale che fuori un ristorante appariva lusingato dai complimenti di alcune ragazze.

Claudio Amendola e Francesca Neri la storia d’amore

Quello tra Claudio Amendola e Francesca Neri è stato un amore lungo e molto intenso. I due si sono conosciuti nel 1997, in occasione della partecipazione di entrambi gli attori al film Le mani forti di Franco Bernini. Claudio Amendola al tempo aveva 34 anni e nel film interpretava Dario Campisi, uno dei pazienti della psicanalista Claudia Martinelli, interpretata proprio da Francesca Neri, che invece al tempo aveva 33 anni, uno in meno del futuro marito. Amendola ha raccontato di aver conquistato Francesca con una bottiglia di vino rosso, dopo che tra i due era nata una certa intesa sul set. L’attore romano ha fatto il primo passo e così tra i due è scoppiato l’amore, che è stato poi coronato dalla nascita del loro figlio Rocco, nel 1999, e poi dal matrimonio celebrato nel dicembre 2010 a New York.

La cerimonia è stata celebrata in forma privata, sempre in nome della grande riservatezza che ha contraddistinto la coppia. Dopo 13 anni di fidanzamento, quindi, i due si sono sposati e poi sono stati insieme per altri 12 anni: 25 anni di amore, in cui i due attori hanno affrontato momenti belli, ma anche prove difficili, come ad esempio l’infarto che Amendola ha avuto nel 2017 o la malattia che ha colpito Francesca Neri, la cistite interstiziale. I due sono rimasti l’uno al fianco dell’altra per ben 25 anni, aiutandosi nei momenti difficili e dandosi sempre supporto. Poi è arrivata la decisione di divorziarsi, una scelta che ha chiuso un lungo e intenso amore.