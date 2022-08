Claudio Amendola oltre a Rocco sorprende la figlia Alessia: la migliore

Claudio Amendola oltre a Rocco di 22 anni e avuto con Francesca Neri, ha un’altra figlia Alessia nata dal matrimonio con l’ex moglie Marina Grande

Le ultime notizie gossip vedono Claudio Amendola e Francesca Neri a un passo dalla presunta separazione. Leggendo su Diva e Donna la notizia dei due attori che si sono lasciati, forse, con il romanista che avrebbe già fatto il trasloco, sale la curiosità sulla vita privata della coppia. Il volto dei Cesaroni con la Neri hanno un figlio: Rocco Amendola. Il ragazzo, giorni fa, è stato protagonista di un video virale su Tiktok. Nelle immagini era a cena con suo padre quando si sono avvicinate delle fan per un autografo in cui l’attore appariva lusingato della richiesta. Claudio Amendola ha anche un’altra figlia Alessia che oggi 48 anni di età. La madre di sua figlia è l’ex moglie Marina Grande con cui si è lasciato nel 1997 dopo 14 anni di matrimonio. Dell’ex consorte oggi non si hanno più notizie preferendo continuare la sua carriera di attrice e doppiatrice lontana dal gossip.

Molto riservata è anche Alessia Amendola che però grazie alla sua professione ha raggiunto un primato che riempie di orgoglio i genitori. Come suo nonno, suo padre e sua madre, anche Alessia fa la doppiatrice ed è ritenuta tra le più bravi voci d’Italia. La figlia 48enne di Claudio Amendola ha doppiato attrici come Megan Fox, Kristen Stewart ma non in Twilight e Anne Hathaway in Pretty Princess. Inoltre è apparsa come attrice nel film La mossa del pinguino che vede nel cast proprio il padre Claudio Amendola. Oltre a Rocco e a Alessia, l’attore romanista ha anche un’altra figlia sempre avuta con Marina Grande. Si tratta di Giulia Amendola nata nel 1989 e che ha quindi 33 anni di età. Rispetto ai fratelli, oggi Giulia non fa parte del mondo dello spettacolo ma è un’artigiana lontana dal gossip.

Negli ultimi mesi si è parlato poco della vita privata di Claudio Amendola e Francesca Neri, lasciando spazio nelle interviste rilasciate a Verissimo alla campagna di sensibilizzazione sulla malattia della Neri: la cistite interstiziale cronica. Descrivendo il dolore l’attrice aveva parlato di una sofferenza tale da spingerla a pensare al suicidio. In passato i fan della coppia si erano già preoccupati per l’infarto di Claudio Amendola avvenuto nel 2017. Tra le curiosità invece che riguardano Rocco Amendola c’è un aneddoto raccontato dal padre Claudio che ha spiegato come avesse spinto il figlio a seguire la Roma e diventare così grande tifoso dei giallorossi. Quando era piccolo infatti spesso gli sottraeva giocattoli incolpando i tifosi laziali per poi restituirli e dando i meriti ai tifosi della Roma.