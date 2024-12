Anna Moroni oggi che fine ha fatto: lo squallore sulla malattia

La nuova vita oggi di Anna Moroni è testimonianza di quanto affetto abbia avuto dai fan in questi lunghi anni. Il pubblico televisivo italiano un po’ più veterano sicuramente la ricorda con affetto negli anni Duemila, quando era uno dei nomi di puntata di La prova del cuoco, fortunatissimo show culinario di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Stiamo parlando della cuoca televisiva romana che è stata una dei personaggi più amati in tv tra il 2002 e il 2018, oltre ad aver scritto molti libri di cucina, alcuni dei quali proprio assieme ad Antonella Clerici. Per chi non la conoscesse bene, Anna Moroni, nata Anna Urbani, è stata in realtà una ragioniera diplomata e poi addirittura un’interprete presso l’ambasciata australiana a Roma. Appassionata di cucina e gastronomia, nel 1998 debuttò su Canale 5 con il programma Vivere Bene, e quattro anni dopo tornò in tv su Rai 1, riscuotendo un grande successo.

Nel 2018, dopo aver chiuso con La Prova del Cuoco, con questa proficua esperienza, la Moroni passò su Rete 4 per lavorare accanto a Davide Mengacci al programma Ricette all’italiana, curato fino al 2021. Quell’anno Annina, come la chiama la conduttrice, fu ospite per una settimana a È sempre mezzogiorno, il nuovo show culinario di Antonella Clerici su Rai 1. Nel 2022 ha poi partecipato a Senti che fame – Nonna pensaci tu! su Food Network.

La nuova vita di Anna Moroni dopo la tv

Nata a Roma il 27 febbraio 1939, Anna Morini oggi ha quindi 85 anni e non ha fatto la fine di cui la fake news periodicamente hanno parlato con la sua recente assenza dal piccolo schermo. Nonostante non sia più giovanissima, non manca mai di capitare ogni tanto in televisione, anche se ufficialmente attualmente è in pensione. È comunque ancora molto amica con Antonella Clerici, a cui deve la fama nazionale ma con cui ha tutt’oggi un ottimo rapporto, al punto che la conduttrice televisiva legnanese l’ha voluta come madrina di sua figlia Maelle.

Oggi Anna Moroni è anche un’influencer di food, continua a divertirsi in cucina, ed è diventata un personaggio molto seguito sui social media. Ha infatti un profilo Instagram dove ripropone le sue ricette e incontra anche vari cuochi ed esperti di gastronomia. Sebbene il format sia chiaramente molto diverso da quello televisivo, l’ex cuoca di Rai 1 sta confermando anche in questa nuova veste il suo successo, dimostrando di essere ancora decisamente al passo coi tempi. Il suo profilo Instagram ufficiale, infatti, conta ben 186.000 follower molto affezionati.

E chissà che, a questo punto, non capiti ancora di rivederla in tv in un nuovo programma, anche se solo per qualche ospitata occasionale. Intanto, il pubblico si diverte a vedere l’imitazione di Anna Moroni che fa Vincenzo De Lucia a Stasera Tutto è Possibile, programma condotto da Stefano De Martino.

Anna Moroni e le fake news

Nel corso degli anni Anna Moroni ha dovuto fare i conti con lo squallore di una finta malattia che le è stata attribuita dalle fake news che girano sul web che l’hanno fatta morire almeno 3-4 volte parlando di lutto e tragedie varie. In realtà fortunatamente la cuoca influencer sta benissimo ed è sempre più raggiante. Non solo come si può vedere sul suo profilo Instagram ma anche in qualche comparsata al La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano dove si diverte a scherzare su chi la vuole morta.