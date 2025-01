Ballerina di Amici 2024 era a La Scala di Milano: la polemica

Chiara Bacci, ballerina fiorentina classe 2002, è una delle nuove protagoniste di Amici 2024. Con soli 22 anni, Chiara porta con sé un curriculum straordinario, che affonda le radici in una formazione di altissimo livello e in esperienze internazionali che l’hanno resa una delle giovani promesse più interessanti nel mondo della danza italiana.

Dalla Scala di Milano alle grandi accademie internazionali

Chiara inizia il suo percorso nella danza fin da giovanissima, ma è a soli 15 anni che entra nella prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala di Milano, una delle scuole di ballo più celebri al mondo. Qui, sotto la direzione di Frédéric Olivieri, la ballerina si forma in uno stile classico rigoroso, raggiungendo risultati eccellenti. Nel 2021, dopo anni di intenso lavoro e sacrificio, ottiene il diploma accademico, dimostrando una padronanza tecnica e artistica fuori dal comune.

La sua carriera, tuttavia, non si è fermata ai confini italiani. Chiara ha partecipato a stage di danza in alcune delle capitali più importanti del balletto europeo, tra cui Londra, Berlino, Zurigo, Valencia, Stoccarda e Monaco. Queste esperienze le hanno permesso di entrare in contatto con una varietà di stili e tecniche, sviluppando una sensibilità artistica che va oltre i confini del balletto classico.

La contaminazione tra stili e il futuro ad Amici

La formazione di Chiara Bacci è di matrice classica, ma le sue esperienze internazionali l’hanno spinta a esplorare nuove possibilità espressive. Il suo stile, infatti, risente delle influenze moderne e delle contaminazioni apprese durante i suoi viaggi di studio, un elemento che potrebbe rappresentare un punto di forza nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Chiara si presenta ad Amici con un bagaglio tecnico di altissimo livello e con la voglia di mettersi in gioco in un contesto che richiede non solo talento, ma anche versatilità e capacità di adattarsi a nuove sfide. La scuola di Amici potrebbe essere il luogo ideale per spingere la sua danza verso territori ancora inesplorati, unendo il rigore della tecnica classica con la libertà creativa degli stili moderni.

La polemica su Chiara Bacci

Con una carriera che ha già toccato palcoscenici internazionali e un percorso di formazione tra i più prestigiosi, ovviamente sui social si è scatenata la polemica. L’ingresso di Chiara Bacci ad Amici 2024 sconfessa, per alcuni, l’essenza del programma che sarebbe secondo loro quella di far crescere gli allievi. Come può una ballerina diplomata a La Scala di Milano essere considerata una allieva e chi non ha il suo curriculum una professionista?

Allo stesso tempo c’è chi invece sottolinea che Amici di Maria De Filippi si sia evoluto. Non è solo un’accademia ma anche un trampolino di lancio per ballerini talentuosi che non possono ricevere l’ingiustizia di avere un’occasione così importante per diventare famosi a scapito di chi invece è meno bravo di loro.