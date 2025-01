Mara Venier lascia Domenica In per il cinema: cosa farà

Mara Venier, una delle figure più amate della televisione italiana, ha ufficializzato la sua intenzione di lasciare Domenica In al termine di questa stagione. A 73 anni, dopo sedici edizioni al timone del programma domenicale, la conduttrice sente il bisogno di voltare pagina. Durante un’intervista a Tg1 Mattina Estate, Mara aveva già dichiarato: “Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre, ma questa volta sarà così”.

Le sue parole sono tornate virali in queste ore, complice la notizia che Mara Venier ha ricevuto un boom di richieste per il grande schermo, grazie alla sua partecipazione al film Diamanti di Ferzan Özpetek, dove ha conquistato pubblico e critica con una performance magistrale.

Addio a Domenica In: una decisione maturata tra polemiche e riflessioni

Il bilancio dell’ultima edizione di Domenica In, a detta della stessa Venier, non è stato positivo. “La peggiore edizione di tutte quelle fatte fin qui”, aveva ammesso. L’annata 2024-2025 è stata segnata da polemiche e tensioni, dal caso Ghali a quello di Dargen D’Amico, passando per la controversia legata al comunicato pro Israele. Su quest’ultimo episodio, Mara ha dichiarato: “Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto”.

Nonostante le difficoltà, Mara aveva manifestato il desiderio di cambiare il format per la nuova stagione: “Mi piacerebbe dare spazio e possibilità ad altri. Spero di trovare le persone giuste”, aveva detto, citando anche il nome dell’attrice comica Barbara Foria. Tuttavia, le aspettative non si sono concretizzate, spingendo Mara a considerare la chiusura di questa lunga parentesi televisiva.

La svolta verso il cinema: il successo di Diamanti

Il futuro di Mara Venier sembra orientarsi verso il cinema, un mondo che la conduttrice ha dichiarato di voler esplorare con curiosità. In passato aveva espresso il desiderio di “fare altro, non necessariamente con grande visibilità. Vanno bene anche cose piccole, l’importante è che mi ritorni la voglia di esplorare”.

Con il film Diamanti, diretto da Ferzan Özpetek, Mara Venier ha dimostrato il suo talento in una nuova veste, ricevendo unanimi consensi. Il suo debutto sul grande schermo sembra aver aperto nuove prospettive: le richieste per coinvolgerla in nuovi progetti cinematografici si moltiplicano. Secondo indiscrezioni, il suo nome sarebbe già in cima alla lista di alcuni registi italiani per futuri film.

Una carriera in evoluzione

Il possibile passaggio al cinema rappresenta una nuova fase per Mara Venier, che negli anni ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre vivo il rapporto con il suo pubblico. La conduttrice ha più volte ribadito la necessità di ritrovare curiosità e stimoli, due elementi fondamentali che potrebbero caratterizzare la sua prossima avventura professionale.

Con la sua personalità carismatica e il talento naturale, Mara Venier sembra pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. Il suo addio a Domenica In segna la fine di un’epoca, ma apre le porte a nuove opportunità, con il cinema pronto a darle il benvenuto.