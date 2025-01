Nuovo malore in diretta: fan preoccupati per l’attrice

Attimi di paura nello studio de I Fatti Vostri su Rai2 il 21 gennaio 2025. La conduttrice Anna Falchi è svenuta durante i titoli di coda della trasmissione, mentre stava salutando il pubblico e dando appuntamento alla puntata successiva. Il collega Tiberio Timperi, al suo fianco, è intervenuto prontamente per sostenerla ed evitare la caduta.

Cos’è accaduto in diretta a I Fatti Vostri?

Anna Falchi, che conduce il programma dal 2021, stava concludendo la puntata con il consueto saluto: “Pronti, quasi tutti schierati per darvi l’appuntamento a domani mattina… come sempre alle 11:10”. All’improvviso, però, si è accasciata al suolo, pronunciando solo un debole “Oddio… oddio”. Visibilmente preoccupato, Timperi ha chiesto se si trattasse di uno scherzo, ma la Falchi, a terra, ha replicato: “No, sono svenuta. Scusate”.

Timperi ha subito preso il controllo della situazione, rassicurando i presenti in studio e il pubblico a casa: “State tranquilli, non è successo niente”, cercando di stemperare la tensione con una battuta: “Succede, è l’età”. La conduttrice, ripresasi, ha spiegato di essersi alzata troppo velocemente, provocando il mancamento.

Le rassicurazioni della Falchi dopo l’episodio

Poche ore dopo l’incidente, Anna Falchi ha aggiornato i fan tramite una storia su Instagram, dove è apparsa in ottima forma. “Ho avuto un piccolo mancamento – ha spiegato – volevo rassicurarvi che va tutto bene. Grazie di cuore a chi si è preoccupato per me, sto benissimo”. La presentatrice si è mostrata intenta a saltellare su una gamba sola, ironizzando sull’accaduto: “Barcollo ma non mollo, perché chi si ferma è perduto”. Il messaggio ha subito rassicurato i suoi quasi 600mila follower.

Altri casi celebri di svenimenti in diretta

Il malore di Anna Falchi non è un caso isolato nel mondo dello spettacolo. Episodi simili hanno coinvolto altre personalità televisive nel passato. Susanna Petrone, ad esempio, ebbe un mancamento in diretta durante la conduzione di Guida al Campionato, lasciando i colleghi e il pubblico attoniti. Anche Heather Parisi fu protagonista di un momento drammatico mentre si esibiva in un ballo: l’artista si accasciò a terra, scatenando preoccupazione tra i fan.

Questi episodi sottolineano quanto sia impegnativo il lavoro nel mondo della televisione, dove ritmi intensi e pressioni emotive possono influire sulla salute dei protagonisti.

Il ritorno a I Fatti Vostri

Anna Falchi è già pronta a tornare in onda con il suo consueto entusiasmo, affiancata da Tiberio Timperi. Il programma, che dal 1990 tiene compagnia agli spettatori di Rai2, prosegue con una conduzione basata su professionalità e spirito di squadra, nonostante gli imprevisti.