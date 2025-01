Era fuori ora il ritorno di Loretta Goggi da prima donna: l’annuncio

Di recente il nome di Loretta Goggi è entrato in tendenza su X, suscitando un misto di preoccupazione e curiosità tra i fan. Fortunatamente, non si trattava di una notizia negativa: il trend era dovuto a un effetto nostalgia, poiché da tempo la celebre cantante e attrice è lontana dal piccolo schermo. Una pausa voluta, ma non priva di nuovi progetti e soddisfazioni.

Una carriera lunga una vita

Loretta Goggi è una delle artiste più versatili e amate del panorama italiano. Con una carriera iniziata giovanissima, si è affermata come cantante, attrice, imitatrice e conduttrice. Le sue performance iconiche, come la hit “Maledetta primavera”, e i suoi ruoli in televisione hanno segnato la storia dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni, è stata una delle protagoniste del successo di Tale e Quale Show, programma che ha lasciato nel 2023 per dedicarsi a una nuova fase della sua vita.

Perché Loretta Goggi ha lasciato Tale e Quale Show?

La decisione di abbandonare la poltrona di giudice a Tale e Quale Show è stata presa per motivi personali. Loretta ha dichiarato di voler dedicare più tempo alla famiglia, assumendo il ruolo di “zia a tempo pieno”. Un gesto che ha confermato la sua priorità per gli affetti, dopo anni di instancabile carriera.

Nonostante l’allontanamento dalla televisione, Loretta Goggi non ha smesso di dedicarsi all’arte. Qualche giorno fa lo staff della sua pagina Facebook ufficiale ha condiviso con i fan un entusiasmante aggiornamento: “Sapete che Loretta ha momentaneamente ‘smesso’ i panni di zia a tempo pieno e ha partecipato alla realizzazione del corto di un giovane regista? Si intitola ‘Un cane miagola, un gatto abbaia’, scritto e diretto da Alessandro Prato e interpretato da Giovanni Crozza Signoris. Uscirà in primavera…”. Questo nuovo progetto testimonia l’inossidabile passione di Loretta per il mondo dello spettacolo.

Loretta ospite di Geo su Rai 3

Un altro recente successo di Loretta Goggi è stato il suo intervento nella trasmissione Geo su Rai 3, andata in onda il 4 novembre. Lo staff della sua pagina Facebook ha celebrato l’evento con entusiasmo: “La puntata è stata un successo in termini di ascolto, con un aumento di tre punti di share nel segmento dedicato a Loretta… Un vero e proprio record”. Questo riconoscimento conferma l’affetto e la stima che il pubblico continua a nutrire per la “Lady Goggi”.

Per chi desidera restare aggiornato sulle attività dell’artista, basta consultare la sua pagina Facebook ufficiale, dove lo staff condivide regolarmente novità e aggiornamenti. La presenza online di Loretta permette ai fan di sentirsi ancora vicini a una delle icone più amate dello spettacolo italiano.