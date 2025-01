Scandalo Masterchef interviene l’ex vincitore a fare chiarezza

Una clip di MasterChef Italia è diventata virale su TikTok, scatenando curiosità e dibattiti tra gli spettatori. Il video mostra lo chef Antonino Cannavacciuolo intento ad assaggiare un piatto preparato dalla concorrente Linda. A un occhio più attento, però, si nota che il cucchiaio dello chef è vuoto, sollevando domande sul reale svolgimento delle riprese del celebre cooking show.

La rivelazione di Valerio Braschi

A fare chiarezza è stata una vecchia intervista di Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di MasterChef, recuperata da Fanpage. Durante il podcast “Gurulandia”, Braschi aveva spiegato i complessi tempi di produzione del programma, che coinvolgono sia i giudici che i concorrenti. Secondo Braschi, “i tempi delle prove sono molto lunghi. Quando i piatti vengono scoperti per essere replicati, passano solo pochi secondi davanti alle telecamere, ma in realtà le riprese durano ore.”

Ha inoltre aggiunto: “Quando assaggiano i piatti, trascorrono almeno 3 o 4 ore. Ci chiedevano sempre di preparare una porzione in più, più piccola, per i giudici. Questo serviva a permettere loro di assaggiare i piatti a telecamere spente e valutare con precisione se fossero buoni o meno. Anche se i piatti si raffreddavano, i giudici avevano comunque modo di provarli, grazie a queste porzioni aggiuntive.”

I tempi tecnici e il montaggio televisivo

L’inquadratura che immortala Cannavacciuolo con un cucchiaio vuoto è quindi attribuibile ai tempi tecnici delle riprese e alle esigenze televisive. Tra una cucinata e l’altra, entrano in azione i fotografi per catturare immagini perfette dei piatti. La clip è stata montata per una resa visiva ottimale, ma in fase di editing qualcosa potrebbe essere andato storto, lasciando emergere l’“illusione” del cucchiaio vuoto.

La carriera di Valerio Braschi

Oggi, Valerio Braschi è chef del ristorante The View a Milano, con una vista mozzafiato sul Duomo. Di recente, ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate a Fanpage. “Vorrei smentire, non ho mai accettato l’offerta di Barbieri dopo la vittoria,” ha chiarito, riferendosi a una proposta ricevuta dallo chef Bruno Barbieri. “Dopo il programma, ho preferito prendere il diploma di liceo scientifico e avviare la mia carriera in autonomia. Non volevo che il mio successo fosse attribuito a favori esterni.”

La magia del reality e la realtà delle riprese

Questo episodio offre uno spaccato interessante sul dietro le quinte di MasterChef Italia, mostrando come la magia televisiva spesso nasconda processi tecnici complessi. Nonostante le critiche, il programma continua a mantenere il suo fascino, grazie alla professionalità dei giudici e al talento dei concorrenti.