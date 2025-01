Amici rivelazione sul passato di Francesca che zittisce la Celentano

Francesca Bosco, una delle protagoniste dell’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi, sta conquistando il pubblico grazie al suo talento nella danza moderna. Nonostante l’apprezzamento di molti, la ballerina si trova al centro di una polemica all’interno della scuola: la professoressa Alessandra Celentano ha infatti criticato Francesca sostenendo che le manchi una solida base tecnica, elemento fondamentale per un percorso professionale nella danza. Il passato di Francesca racconta una storia diversa.

Una formazione classica documentata sui social

Nata il 6 luglio 2004 a Priolo, in provincia di Siracusa, Francesca ha iniziato a ballare fin da giovanissima, dimostrando una passione innata per la danza. Oltre alla sua specializzazione nella danza moderna, la ballerina ha alle spalle una formazione classica che non è passata inosservata a chi la segue sui social media. Sul suo profilo Instagram, infatti, Francesca ha condiviso diverse foto di quando era bambina e indossava le classiche scarpette da punta, tipiche della danza classica. Questi scatti dimostrano come la giovane abbia intrapreso un percorso rigoroso in questa disciplina, una base che, secondo molti, è ben visibile anche nelle sue esibizioni ad Amici.

Francesca ha completato parte della sua formazione presso la DAF Dance Arts Faculty, una prestigiosa accademia di danza, dove ha affinato la tecnica e sviluppato una presenza scenica che oggi conquista i telespettatori. Sebbene il suo stile attuale sia prevalentemente moderno, è innegabile che la preparazione classica abbia contribuito a costruire il controllo e la consapevolezza del corpo che oggi la caratterizzano sul palco.

La critica di Alessandra Celentano

Nonostante le evidenze del suo passato, Alessandra Celentano, insegnante nota per il suo approccio rigoroso e per la sua predilezione per i ballerini con una solida preparazione classica, ha criticato apertamente Francesca. Secondo la Celentano, la ballerina non sarebbe tecnicamente pronta per affrontare coreografie che richiedono una base accademica impeccabile.

Questa accusa ha acceso un acceso dibattito tra i fan del programma. Da un lato, ci sono coloro che sostengono la professoressa, ritenendo che la tecnica classica debba essere un requisito imprescindibile per chiunque aspiri a una carriera nella danza. Dall’altro, molti difendono Francesca, sottolineando come il suo talento naturale e la capacità di emozionare vadano oltre i confini della tecnica pura.

Un futuro promettente

Nonostante le critiche, Francesca continua a dimostrare il suo valore all’interno della scuola di Amici. La sua dedizione e la capacità di mettersi in gioco la rendono una delle allieve più amate di questa edizione. Per lei, Amici rappresenta non solo un’opportunità di crescita artistica, ma anche una piattaforma per mostrare al pubblico le sue doti e il suo impegno.

La polemica con Alessandra Celentano potrebbe persino rivelarsi un incentivo per Francesca a migliorare ulteriormente e a dimostrare che il talento può emergere anche al di fuori dei canoni tradizionali. E sebbene la professoressa possa continuare a sollevare dubbi sulla sua tecnica, il pubblico sembra già aver scelto da che parte stare.