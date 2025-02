Giorgia quanti Sanremo ha fatto e quanti ne ha vinti

Giorgia è sicuramente stata una delle concorrenti più attese e di maggior profilo del Festival di Sanremo 2025 con la canzone “La cura per me”. D’altronde, la cantante romana è una vera e propria veterana dell’Ariston, con alle spalle un’incredibile serie di partecipazioni al Festival.

Prima di questa, sono ben sei le partecipazioni della cantante a Sanremo, sempre condite da risultati straordinari. La prima volta all’Ariston per Giorgia è stata nel 1993, quando la cantante romana, che all’epoca aveva appena 21 anni, ha trionfato a Sanremo Giovani con la canzone Nasceremo.

Una vittoria che vale a Giorgia un biglietto di ritorno all’Ariston, così la cantante nel 1994 è nella sezione Nuove Proposte, dove presenta la canzone E poi, che si classifica solo settima nella kermesse. Un piccolo incidente di percorso, letteralmente spazzato via l’anno successivo, perché nel 1995 Giorgia torna a Sanremo presentando la canzone Come saprei, scritta, tra gli altri, da Eros Ramazzotti, e stravince quell’edizione, dando il via, di fatto, al suo enorme successo mondiale.

Dopo lo straordinario successo del 1995, che porta Giorgia a esibirsi addirittura davanti all’allora Papa Giovanni Paolo II, nel 1996 l’artista romana è ancora all’Ariston, per il quarto anno consecutivo, e stavolta chiude al terzo posto la rassegna col brano Strano il mio destino, alle spalle di Elio e le Storie Tese e dei vincitori Ron e Tosca.

Di sole e d’azzurro e il grande ritorno

La storia tra Giorgia e l’Ariston vive alcuni anni di pausa, poi la cantante torna in gara al Festival nel 2001, piazzandosi al secondo posto con la canzone Di sole e d’azzurro, alle spalle di Elisa vincitrice con Luce (tramonti a nord est).

Questa è stata, fino a qualche anno, l’ultima apparizione di Giorgia a Sanremo, salvo poi un ribaltone negli ultimi tre anni. Al Festival di Sanremo 2023 la cantante è tornata protagonista con Parole dette male, omaggiando, tra l’altro, proprio l’ultimo Festival a cui ha partecipato, visto che nella serata delle cover l’artista romana si è esibita proprio con Elisa presentando le due canzoni che hanno portato nel 2001.

Giorgia record a Sanremo

Non contenta Giorgia l’anno successivo ha co-condotto con Amadeus una serata del Festival con tanto di esibizione tributo alla sta carriera. Se non vogliamo calcolare questa parentesi non canora all’Ariston, con sei partecipazioni per Giorgia a Sanremo lo score della cantante è pazzesco.

Sono due i Sanremo vinti dalla cantante, uno Giovani e l’altro quello dei big, con un secondo posto, un terzo, un sesto, un settimo, e un ottavo che incredibilmente rappresenta il peggior risultato della cantante.

Basterebbe ciò a delineare il grandissimo rapporto che lega Giorgia al Festival, ma c’è un particolare record che rende ancora di più l’idea della grandezza della cantante. Nel 1995, oltre a vincere la gara dei big, Giorgia si è portata a casa alti tre riconoscimenti: il premio radio e televisione, il premio autori e il premio della critica.

Un vero e proprio trionfo per Giorgia, che grazie a Come saprei ha fatto registrare il record come artista più premiata in una singola edizione del Festival di Sanremo.

Questo è solo uno dei tanti record che nella sua incredibile carriera la cantante di Oronero ha fatto registrare, ma all’orizzonte possono esserci altri trionfi.