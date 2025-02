Heather Parisi massacra virologo per la verità sui vaccini

Heather Parisi, ormai da anni, non è nuova a posizioni free vax relative in particolare ai vaccini anti-covid. Dopo un relativo periodo di silenzio social al riguardo, in queste ore è intervenuta a gamba tesa per sostenere con vigore le sue posizioni e quelle che lei definisce di un ramo scientifico non allineato alla narrativa ufficiale, e per questo, censurate.

L’ occasione per tornare a parlare di vaccini è stato l’intervento di Roberto Burioni, noto virologo, da anni volto televisivo, a Che tempo che fa di Fabio Fazio che la show-girl ha commentato su X, senza mezzi termini. Non è mancata replica di Burioni e controreplica della Parisi. Ricostruiamo i botta e risposta social tra i due.

Heather Parisi vs Burioni

Heather Parisi scrive su X menzionando Roberto Burioni: “Ha mai sentito parlare di una cosa chiamata Democrazia? La Democrazia è ciò che consente a un popolo di rimediare agli errori e alle atrocità commesse da uomini di scienza e non, come Fauci o Biden, cacciandoli. La Democrazia è avere gli anticorpi necessari a respingere il cancro dello spietato affarismo di Big Pharma ammantato di ipocrita umanitarismo. La Democrazia è libertà di pensiero, confronto e dubbio continuo. La Democrazia è l’esatto contrario della propaganda che per anni lei, e quelli come lei, hanno imposto a reti unificate sottraendosi a qualsiasi confronto. La Democrazia è l’esatto contrario della censura e dell’intimidazione delle voci dissenzienti, bollate come disinformazione. Come quella che il Covid fosse fuoriuscito da un laboratorio (does it ring a bell to you?). Invece di paragonare un ministro Americano democraticamente scelto dal suo popolo, a un mafioso, si sciacqui la bocca e faccia ammenda delle menzogne fin qui raccontate.”

Roberto Burioni replica sempre su X alla show-girl americana: “Democrazia è quella cosa che fa sì che lei, Heather Parisi, può spiegare a me i vaccini (che non sa cosa siano), le origini dei virus (che non sa cosa siano) e la scienza (idem) ma nessuno la verrà ad arrestare domattina all’alba. E io sono contento che sia così.”

Heather Parisi ha replicato ancora su X: “Io non mi sono mai permessa di spiegare nulla. Ho solo dato voce a persone, anche più accreditate di lei, con le quali lei si guarda bene dal confrontarsi preferendo rimanere protetto nella comfort zone di salotti tv ‘sponsorizzati’ e che lei, da paladino della democrazia, criminalizza definendo ‘mafiosi’ perché portano avanti tesi diverse dalle sue. La democrazia non mi arresta perché non ho commesso alcun reato, mentre avrebbe arrestato il suo ‘maestro’ Fauci se non fosse intervenuto il pardon preventivo di Biden. Perché la democrazia alla fine riconosce i corrotti. BTW, ad escludere l’origine da laboratorio del Covid è rimasto lei e il governo Cinese, e questo la dice lunga sulla sua trasparenza e sul suo spirito democratico.”

La posizione free vax di Heather Parisi

Heather Parisi in passato si era espressa a più riprese in maniera critica nei confronti della campagna vaccinale anticovid. Rivelò anche che sua madre si era seriamente ammalata in conseguenza del vaccino fatto nel marzo 2021. La showgirl, che all’epoca viveva ad Hong Kong con il marito e i figli, decise di non vaccinarsi, motivo per cui ricevette numerosi attacchi sui social.

In un video lo storico volto di Fantastico volle chiarire le sue posizioni: “In una società normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarsi per la personalissima decisione di non vaccinarsi. Ma da quasi due anni non viviamo più in una società normale… Io non mi vaccino e sottolineo io. Non sto obbligando nessuno a seguire la mia scelta, quindi sono free vax.”