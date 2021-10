Violante Placido, il suo look ispirato a quello di Elena di Fino all’ultimo battito: tutti i dettagli su come riprendere il taglio del personaggio della serie.

Tra le star di Fino all’ultimo battito c’è Violante Placido, nota attrice che è tornata sulla cresta dell’onda negli ultimi tempi grazie al suo ruolo di Elena nella serie. ciò che convince di più è proprio il look del personaggio interpretato da Violante Placido: vediamo tutti i dettagli.

Il look di Violante Placido

Taglio corto, alla Gwyneth Paltrow negli anni ’90. L’attrice romana protagonista negli ultimi tempi con Fino all’ultimo battuto ha convinto davvero tutti col suo nuovo look, un pixie cut abbastanza lungo che ringiovanisce molto l’attrice, tanto che sarebbe davvero impossibile darle 45 anni senza saperlo.

Il suo pixie cut, portando in maniera naturale e sbarazzina, trae ispirazione dalla modella della Swinging London Twiggy, a cui si deve questa tendenza del pixie cut con ciuffo laterale adottato da Violante Placido. Un look fresco e convincente per l’attrice.

Violante Placido in Fino all’ultimo battuto

L’attrice è tornata protagonista in questi tempi col suo ruolo nella fiction di Rai 1, che si sta rivelando un ottimo successo sia in termini di audience che di critica. Nel cast, insieme a Violante Placido, ci sono Marco Bocci, Fortunato Cellino, Bianca Guaggero e Loretta Goggi. Un cast di prim’ordine per una serie che sta convincendo davvero tutti.

La serie va in onda, in prima serata su Rai 1, dal 23 settembre e terminerà il 28 ottobre, con due puntate ogni sera, per un totale di 12 episodi. Nella serie il chirurgo Diego si trasferisce in Puglia dove s’innamora di Elena, donna che sta divorziando e che ha una figlia. Diego si troverà ad affrontare, oltre alle sue pene amorose, anche la difficile situazione del figlio, cui viene diagnosticata una grave malattia e per salvarlo si trova a dover compiere scelte molto difficili.

