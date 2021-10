Milena Vukotic chi è | origini | età

Milena Vukotic è una celebre attrice italiana classe 1935. Quando si fa il suo nome non si può non pensare a Paolo Villaggio e Fantozzi, considerando come abbia a lungo interpretato il ruolo di Pina, sua moglie. Ha preso parte, però, a poco meno di 100 film, mettendo in evidenza il suo enorme talento. La sua carriera non inizia e finisce di certo con l’amata saga del ragioniere più famoso d’Italia.

Chi è Milena Vukotic

Nata a Roma il 23 aprile 1935, Milena Vukotic è tra le attrici italiane più apprezzate di sempre. Nel corso della sua carriera ha vinto un Nastro d’argento ed è stata più volte candidata ai David di Donatello, tra gli altri riconoscimenti. Ha avuto modo, inoltre, di collaborare con grandi registi del cinema nostrano e non solo. Basti pensare ai seguenti nomi:

Ettore Scola

Mario Monicelli

Lina Wertmuller

Dino Risi

Federico Fellini

Bernardo Bertolucci

Andrej Tarkovskij

Franco Zeffirelli

Carlo Verdone

Ferzan Ozpetek

Ha fatto parte del corpo di ballo del Grand Ballet du Marquis de Cuevas, per poi dedicarsi alla sua più grande passione: la recitazione. Il suo debutto è avvenuto nel 1960 con Sicario di Damiano Damiani. Nel corso dei Sessanta ha poi preso parte a numerose commedie. È presente nei primi due capitoli di Amici miei, ne La bisbetica domata e ne La terrazza.

Una caratterista eccellente, come dimostrato in Gian Burrasca e Bianco, rosso e Verdone. Diventa una delle attrici teatrali preferite di Rina Morelli e, infine, riesce a imporsi al grande pubblico con il ruolo di Pina, ormai divenuto immortale. Si può dire che Fantozzi cambi la percezione che gli spettatori avevano di lei. Lo stesso dicasi per la fiction Un medico in famiglia.

Un enorme successo, il suo, che non l’ha mai vista fare un passo indietro. Continua a dedicarsi alla sua arte. Nel 2007 ha recitato in Saturno contro di Ferzan Ozpetek, che la rivuole anche per Un giorno perfetto. Di recente ha preso parte a film come Natale da chef, Ride e In vacanza su Marte.

Le origini

Nata a Roma, Milena Vukotic deve il suo cognome alle origini di suo padre, commediografo serbo-montenegrino. Sua madre era invece una pianista italiana. Una figlia d’arte, dunque, nata in un ambiente in cui si era molto attenti a valorizzare le doti atte allo spettacolo. Per questo motivo lei ha iniziato a studiare danza e recitazione fin da bambina, trovando rapidamente il proprio posto nel mondo.

