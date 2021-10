By

I bastardi di Pizzofalcone è una delle serie TV più apprezzate e seguite del panorama italiano. Una fiction Rai in onda in prima serata il lunedì sera. Nuovo appuntamento per il 18 ottobre 2021 con l’episodio dal titolo Sangue. Una serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini.

I bastardi di Pizzofalcone 3, dove è stata girata

La terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone ha avuto inizio il 20 settembre 2021 con la puntata Fuochi. Tutte le riprese sono state effettuate a Napoli, sfruttando svariate zone del centro storico della città. La prima domanda che i fan si pongono è: dove si trova il commissariato? Per poter scovare questo luogo occorre recarsi a Palazzo Carafa di Santa Severina, che si trova in via Egiziaca a Pizzofalcone. Ecco il resto delle location della fiction Rai più significative:

Uffici della Procura sono inscenati nel complesso del Centro Direzionale

Caffé Gambrinus

Orto Botanico

Casina Vanvitelliana

Quartieri spagnoli, in particolare il Vico Totò che è arricchito da numerosi murales a dedicati al celebre attore

Certosa di San Martino

Piazza Trieste e Trento

Piazza Plebiscito

San Biagio dei Librai

Via Nilo

San Gregorio Armeno

I bastardi di Pizzofalcone 3, quinta puntata

La quinta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3 andrà in onda lunedì 18 ottobre in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25. Chiunque voglia vedere l’episodio della fiction potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi all’app RaiPlay, entrando nella sezione Dirette, sfruttando smartphone, tablet e computer. La serie potrà essere recuperata comodamente grazie all’app Rai, andando nella sezione Replay o in quella dedicata alle Fiction.

I bastardi di Pizzofalcone 3, trama

La quinta puntata si intitola Sangue. Giuseppe Lojacono, ovvero Alessandro Gassmann, dovrà indagare con la propria squadra sulla morte di una giovane farmacista. La vittima è stata uccisa in seguito a una rapina. Si scoprirà, però, che la ragazza si è ritrovata coinvolta in una vicenda ben più complessa di quanto inizialmente non possa sembrare.

La squadra dovrà approfondire il caso. Quello che sembrava un incidente, infatti, assumerà le sembianze di un attacco mirato. Il commissario Martini si occuperà della vicenda personalmente, mentre Lojacono continuerà a farsi tormentare dall’attentato al ristorante di Letizia, interpretata da Gioia Spaziani.

