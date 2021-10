Elisabetta Canalis | età | marito | figlia | patrimonio

By

Elisabetta Canalis, tutto sulla famosa showgirl italiana: la sua età, il marito, la figlia e il patrimonio.

È uno dei volti più famosi della televisione italiana, nonché una delle donne più belle ormai da parecchi anni. Elisabetta Canalis è una showgirl, attrice e modella italiana, ma naturalizzata statunitense. Scopriamo dunque tutto su di lei.

Elisabetta Canalis: età e vita privata

Nata il 12 settembre 1978, la showgirl ha 43 anni. Ha avuto moltissime relazioni famose, come quella con l’ex calciatore Christian Vieri nei primi anni 2000 o quella col noto attore George Clooney dal luglio 2009 al giugno 2011.

Il 14 settembre 2014, Elisabetta Canalis ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri. I due hanno anche avuto una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015, e ora vivono a Los Angeles.

Oggi, la showgirl è ancora molto attiva nel mondo della televisione. Su Tv8 va in onda un programma tutto suo, Vite da copertina, dal lunedì al venerdì alle 17:30, in cui si parla in maniera leggera di cinema, tv e gossip.

Elisabetta Canalis: carriera e patrimonio

La carriera di Elisabetta Canalis ha inizio nel 1999, quando appare come velina in Striscia la Notizia. Quell’esperienza la lancia nel mondo della televisione, e dopo alcune esperienza, l’attrice arriva anche al cinema, debuttando sul grande schermo nel 2006 con Natale a New York.

Tra le esperienze di maggiore spicco nella sua carriera c’è sicuramente la conduzione del Festival di Sanremo nel 2011, insieme a Gianni Morandi e Belen Rodriguez. La sua esperienza nel mondo della televisione e del cinema prosegue, ma la Canalis entra anche nel mondo imprenditoriale, nel settore del fitness.

Per ciò che riguarda il patrimonio della showgirl, non si hanno notizie precise, ma Forbes l’ha inserita tra le donne più ricche al mondo, con un patrimonio di circa 90 milioni di dollari stimati.

