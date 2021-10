Tecla Insolia chi è Maria in Tutta colpa della fata Morgana

Tecla Insolia è Maria nel film Tutta colpa della Fata Morgana: scopriamo chi è l’attrice.

In onda stasera su Rai 1 ci sarà Tutta colpa della fata Morgana, film per la televisione con protagonista Tecla Insolia: ripercorriamo dunque la carriera dell’attrice e la sua vita privata.

Tecla Insolia: la carriera

Giovanissima, eppure con una carriera già brillante. Tecla Insolia ha appena 17 anni, è nata a Varese, e ha ottenuto le luci della ribalta nel 2020 partecipando alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Cantante, ma anche attrice. Tecla ha recitato anche in fiction come L’Allieva, Vite in Fuga e La Bambina che non voleva cantare, biopic dedicato alla leggendaria Nada. Nonostante l’età, sono già tantissime le esperienze della giovane varesina, che nel 2021 è tornata sul palco dell’Ariston, ma stavolta nei panni di co-conduttrice nella serata della finale, affiancando Amadeus e Fiorello.

Ora per Tecla Insolia arriva anche l’esperienza in Tutta colpa della Fata Morgana, un altro tassello in una carriera che, seppur agli inizi, promette già un percorso molto brillante.

Tecla Insolia: età e fidanzato

Come detto, Tecla Insolia è giovanissima. È nata a Varese il 13 gennaio 2004 e ha quindi appena 17 anni, nemmeno maggiorenne. Giovanissima e bravissima e soprattutto concentrata sulla sua carriera. Tecla fa parlare moltissimo di sé per la sua vita privata, di cui praticamente non si sa nulla.

Non si sa se ha un fidanzato, se è legata sentimentalmente a qualcuno. Per il momento è concentrata sugli studi di canto e recitazione, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare, per rispettare le aspettative di una carriera che promette tantissime. Per l’amore ci sarà poi tempo più avanti con molta probabilità.

