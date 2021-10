Lucilla Boari chi è | carriera | fidanzata | coming out

Torna “Oggi è un altro giorno” trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di mercoledì 20 ottobre c’è Lucilla Boari, prima arciera italiana a vincere una medaglia alle Olimpiadi. Scopriamo la sua carriera e l’amore per la sua fidanzata.

LEGGI ANCHE: Nuovo digitale terrestre | Bonus TV 100 euro | Bonus Decoder | Cambio televisione

Chi è Lucilla Boari

Classe 1997, Lucilla Boari è un’arciera italiana ed è entrata nella storia dello sport per essere la prima donna a vincere una medaglia olimpica nella sua specialità. Nata a Rivalta sul Mincio, in provincia di Mantova, tira con l’arco da quando aveva 7 anni. A 16 anni è andata via di casa per inseguire il suo sogno. Per farlo ha lasciato il paese dove viveva per trasferirsi a Cantalupa. In questo piccolo centro della provincia di Torino è presente il centro federale della Federazione di Tiro con l’Arco.

Dal 2018 fa parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Gareggia per la società “Arcieri Gonzaga” sotto la guida di Matteo Bisiani e Wietse van Alten. Nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e si è classificata al quarto posto nella prova a squadre insieme a Claudia Mandia e Guendalina Sartori. L’esperienza è arrivata subito dopo l’esame di maturità.

Nel 2021 ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella prova individuale femminile. La medaglia olimpica è la prima conquistata da un’arciera italiana. Subito dopo la gara, ha ringraziato in particolar modo la sua famiglia e la sua fidanzata, facendo coming out.

LEGGI ANCHE: Joana Lemos chi è la moglie di Lapo Elkann

Lucilla Boari | fidanzata

Lucilla Boari è fidanzata con la collega Sanne de Laat, arciera della nazionale olandese. A Casa Italia, subito dopo il bronzo conquistato, l’italiana ha ricevuto un videomessaggio da parte della sua ragazza: “Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio”.

A settembre le due hanno partecipato ai Mondiali nello stesso luogo e nelle stesse ore, anche se in due specialità diverse. In un’intervista a La Repubblica, Lucilla Boari ha dichiarato: “Tutto questo è bellissimo, perché sono così rare le occasioni che abbiamo per vederci”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI