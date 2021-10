Carlo Verdone oggi | Vita da Carlo | fidanzata | figli

Carlo Verdone è uno dei registi, sceneggiatori e attori più importanti d’Italia. La sua impronta sul cinema italiano è indelebile. Nato il 17 novembre 1950 a Roma. Figlio di un professore universitario di storia del cinema, dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia e critico cinematografico, Mario Verdone, si è avvicinato al mondo del cinema grazie a lui fin da piccolo.

Laureato con 110 e lode in Lettere Moderne presso La Sapienza, si è dilettato con riprese di cortometraggi amatoriali fin da giovane. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 1977. Il primo film invece risale al 1980, Un sacco bello.

Carlo Verdone oggi

Carlo Verdone è stato sposato con Gianna Scarpelli dal 1980 al 1996. Un’unione che non si è mai spezzata del tutto. I due sono infatti legalmente separati ma non divorziati. Il loro rapporto continua a essere ottimo. La coppia ha avuto due figli, Giulia (1986) e Paolo (1988). Entrambi sono apparsi in alcuni cameo, da Al lupo al lupo a Viaggi di Nozze, da Grande, grosso e… Verdone a Io, loro e Lara. Decisamente più rilevante il ruolo di Paolo in Posti in piedi in paradiso.

Non ci sono informazioni in merito a una sua possibile frequentazione al momento. Pare Carlo Verdone si goda semplicemente il suo essere single, dedicandosi al lavoro e ai suoi affetti.

Carlo Verdone, fidanzata

Nel 2021 si è parlato spesso della fidanzata di Carlo Verdone. La triste verità, però, è che il riferimento va alla compianta Isabella De Bernardi. L’attrice ha interpretato la fidanzata hippy di Verone nel suo film d’esordio Un sacco bello.

Per il pubblico è sempre rimasta Fiorenza, la ribella che dava del fascio a Mario Brega. Figlia del celebre sceneggiatore Piero De Bernardi, è scomparsa a soli 57 anni.

Vita da Carlo, streaming

A gennaio 2020 è stata annunciata una serie TV con protagonista Carlo Verdone. Il titolo scelto è Vita da Carlo. Dieci puntate da vedere in streaming su Amazon Prime Video. La data d’uscita è fissata per il 5 novembre 2021. Ogni puntata avrà una durata di 30 minuti circa. È un po’ come se fosse stato girato un film di ben cinque ore. Si parte dall’autobiografia di Carlo Verdone, raccontando alcuni aspetti della sua vita, tra il serio e il faceto, il reale e il romanzato.

