Borotalco di Carlo Verdone dove è stato girato | streaming | trama | cast

Borotalco è uno dei film più famosi di Carlo Verdone. Una commedia del 1982 che lo vede al fianco di Eleonora Giorgi, Angelo Infanti e Christian De Sica, tra gli altri. Nel film c’è anche una breve apparizione di Moana Pozzi, al tempo agli esordi. Il film ha vinto cinque David di Donatello e due Nastri d’argento.

Dove è stato girato Borotalco

I film di Carlo Verdone sono ambientati a Roma, principalmente. Borotalco non fa differenza. Ecco quali sono i luoghi del film da poter visitare per ripercorrere la pellicola del celebre regista, sceneggiatore e attore:

Villa Bonelli, quartiere Portuense

Quartiere della Farnesina

Via di San Paolo alla Regola

Via del Conservatorio

Chiesa di San Gregorio al Celio

Quartiere di Trastevere

Galleria Colonna

Biglietteria Stazione Termini

Ostia

Teatro Tenda

Ponte Mazzini

Quartiere Fonte Meravigliosa

Basilica di Santa Maria di Domnica

Viale Palmiro Togliatti (Colli Aniene)

Quartiere Ferratella

Borotalco streaming

Borotalco è uno di quei film che viene spesso trasmesso in televisione, in chiaro. Giovedì 21 ottobre andrà in onda su Cine34 in prima serata, alle ore 21.00. Chiunque volesse vedere Borotalco in streaming, così come altri film di Carlo Verdone, potrà collegarsi al proprio account Disney+, Prime Video o Infinity, dov’è disponibile insieme a molte commedie italiane.

Trama e cast

Sergio Benvenuti è un giovane romano un po’ impacciato, che convive con l’amico Marcello in un convitto. È pressato dal padre della sua fidanzata, che intende vederla sposata al più presto. Prima, però, dovrà trovarsi un lavoro degno.

Sergio trova un posto come venditore porta a porta ma le cose non vanno bene. Contatta dunque Nadia, sua collega, così da poterla affiancare per un giorno e imparare da lei. Il giorno dopo, però, lei è impossibilitata a raggiungere il cliente e Sergio sale da solo. Si ritrova a parlare con l’architetto Manuel Fantoni, poco dopo arrestato. Sergio si ritrova da solo in questa splendida casa e all’arrivo di Nadia finge d’essere il cliente, affascinandola. Una rete di bugie si creerà intorno a lui, dalla quale non saprà più come uscire.

Il cast di Borotalco:

Carlo Verdone: Sergio Benvenuti/Manuel Fantoni

Eleonora Giorgi: Nadia Vandelli

Christian De Sica: Marcello

Angelo Infanti: Manuel Fantoni/Cesare Cuticchia

Enrico Papa: Cristiano

Roberta Manfredi: Rossella

Isa Gallinelli: Valeria

Mario Brega: Augusto

Moana Pozzi: amica straniera di Manuel Fantoni

Vittorio Zarfati: prete del convitto

