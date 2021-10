Patrizia De Blanck, conosciuta come Contessa De Blanck per la sua discendenza nobile, è un noto personaggio televisivo. Negli anni ha partecipato a svariati programmi, dai talk show ai reality show. L’ultimo di questi è stato il Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini.

Nata a Roma il 9 novembre 1944, vanta origini nobiliari. Sua madre, infatti, discende da una famiglia aristocratica veneziana. Il suo nome era Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia un tempo proprietario del palazzo Ca’Dario. Suo padre era invece ambasciatore di Cuba. Il suo nome era Guillermo De Blanck y Menocal. Si spiega così il soprannome Contessa.

Il patrimonio di Patrizia De Blanck

La carriera televisiva di Patrizia De Blanck ha avuto inizio negli anni ’60, quando diventa una valletta al Musichiere di Mario Riva. Dopo un lungo periodo d’assenza fa il proprio ritorno al Chiambretti Night nel 2022. Il pubblico la adora, il che la spinge a divenire un ospite fisso di Domenica In, condotto al tempo da Paolo Bonolis. Ha poi preso parte a svariati reality show, da Il Ristorante a L’Isola dei Famosi, fino al GF VIP.

Il patrimonio di Patrizia De Blanck è oggi alquanto solido. Nei primi anni Duemila vi sono stati però dei problemi, di cui la stessa Contessa ha avuto modo di parlare. Guai finanziari che hanno portato a una perdita di 3 milioni di euro, in merito a differenti proprietà possedute a Cuba.

Problemi risolti in seguito al matrimonio con il barone inglese Leigh Milner e in seguito con il suo lavoro in televisione. Ai guadagni in TV sono è da attribuire la maggior parte del suo attuale patrimonio. Per quanto concerne il Grande Fratello VIP, ad esempio, ha percepito 10mila euro per ogni settimana di permanenza all’interno della casa.

Nipote di Mussolini

Vi sono state molte speculazioni sulla vita di Patrizia De Blanck, dagli amori alle sue origini. Nel corso di Live non è la D’Urso, infatti, il giornalista Giancarlo Sulas ha sganciato una vera e propria bomba. Ha raccontato come la Contessa sia in realtà figlia di Asvero Gravelli, gerarca fascista e figlio segreto di Benito Mussolini. Ciò farebbe di lei la nipote del Duce. Cresciuta con sua madre, sarebbe stata in seguito riconosciuta da Guillermo de Blanck y Menocal.

In seguito si è espressa anche Edda Negri Mussolini, nipote di Benito. Ecco le sue parole a DiPiù: “Patrizia è possibile sia mia cugina”. La vita sentimentale di suo nonno fu molto vivace, ha spiegato.

La malattia di Patrizia De Blanck

Cos’è accaduto alla faccia di Patrizia De Blanck? Il pubblico non poteva non chiederselo dopo averla vista struccata al Grande Fratello VIP. Lei ha così raccontato della dacriocistite di cui soffre. È questo il nome della malattia che la affligge, che l’ha quasi portata a rischiare la vita.

Il tutto risale al 2018. La dacriocistite è un’infezione del sacco lacrimale, che porta all’ostruzione del dotto lacrimale. Nei bambini è solitamente auto risolutiva. Negli adulti, invece, la questione è più seria e provocata da pneumococchi o streptococchi.

“Il pus era arrivato dietro all’orecchio e stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di meningite fulminante. Ho pianto molto per la morte del mio cane e le lacrime hanno fatto infezione. Giada mi ha costretta ad andare al pronto soccorso perché la mia faccia era deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che un’altra notte senza cure sarebbe stata fatale”.

La figlia Giada

Nata a Roma il 18 febbraio 1981, Giada De Blanck è l’unica figlia di Patrizia De Blanck, con la quale vive nella Capitale insieme a due cani. Il padre è Giuseppe Drommi, noto console di Panama. L’uomo è però deceduto quando lei aveva appena 7 anni.

Dopo il diploma decide di intraprendere l’università, studiando lingue. Ha sempre avuto una forte propensione per la moda e nel 2000 riesce ad approdare alla finalissima di Miss Italia. In quel periodo ottiene un enorme successo, sbarcando in televisione con sua madre.

Trova spazio al Chiambretti C’è e prende parte a L’Isola dei Famosi, sfiorando il primo posto. Ha dato tutto durante lo show, soffrendo anche un durissimo infortunio alla caviglia, che le è costato 14 punti di sutura. Ha in seguito detto addio al mondo dello spettacolo, sorprendentemente.

Sul fronte vita privata, ha avuto una storia d’amore importante con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone. Ha in seguito frequentato Adriano Finestauri e, dopo l’addio allo show business, la sua vita privata è diventata top secret. Non sono mancati però rumors su Thomas De Gasperi e Paolo Bossini.

