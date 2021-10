Mietta oggi | età | compagno | canzoni | carriera

Mietta, tutto sulla storica cantante di Vattene Amore: cosa fa oggi, la sua carriera e la sua vita privata.

Mietta è senza dubbio una delle più grandi cantanti della storia della musica italiana, scrivendo grandi pagine con canzoni indimenticabili. Scopriamo tutto su di lei, dalla sua carriera alla sua vita privata.

Mietta: carriera e canzoni

Daniela Miglietta, in arte Mietta, nasce a Taranto il 12 novembre 1969. Presto scopre la sua passione per la musica e da giovanissima esordisce al Festival di Sanremo. Proprio sul palco dell’Ariston nasce il grande successo che l’ha resa immortale, ovviamente lo storico brano Vattene Amore, cantato in coppia con Amedeo Minghi nel 1990.

Non solo musica però per Mietta, che si è cimentata anche come attrice, ricoprendo tantissimi ruoli soprattutto in fiction televisive come la Piovra e L’ispettore Giusti. Inoltre, Mietta ha preso parte anche a diversi talent e spettacoli, come Music Farm e Il cantante mascherato. Una carriera a dir poco eclettica.

Mietta oggi: la vita privata

Oggi, Mietta è impegnata in televisione nel programma Ballando con le stelle. Dopo la musica e la recitazione, la pugliese ha deciso di cimentarsi anche nel ballo e sarà in coppia con Maykel Fonts.

Per ciò che riguarda la vita privata della cantante, Mietta ha avuto una lunga relazione con l’attore Brando Giorgi, un volto delle soap italiane come Vivere e Centovetrine. Poi, dopo la fine di quella relazione, Mietta si è legata a Davide Tagliapietra, con cui ha avuto anche il figlio Francesco Ian.

Anche questa relazione però poi è finita e, al momento, non è noto se Mietta sia single o se sia impegnata sentimentalmente con qualcuno.

