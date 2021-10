Come finisce Luce dei tuoi occhi | chi è la figlia

Luce dei tuoi occhi, come finisce la fiction di Canale 5? Tutte le risposte alle domande rimaste in sospeso nella serie televisiva.

Luce dei tuoi occhi, fiction di successo in onda su Canale 5, è arrivata alla sua puntata conclusiva: come finisce la miniserie televisiva? Scopriamo tutti i dettagli.

Luce dei tuoi occhi: come finisce

Manca ormai pochissimo alla fine di Luce dei tuoi occhi, con l’ultima puntata che andrà in onda questa sera. Cosa ci attende in questo finale di stagione? Vediamo tutte le anticipazioni per quest’ultimo appuntamento. Sappiamo che Azzurra scappa portando con se la piccola Cecilia, ma per quale motivo? C’entra il furto di Alice? Enrico ed Emma scoprono che proprio Azzurra si è occupata delle pratiche ospedaliere di Emma mentre combatteva per la vita dopo il parto. Mentre la polizia la cerca, Azzurra viene trovata da Emma, che scopre la verità sulla fuga: Roberto confessa l’omicidio e la vendita di Alice per trovare i soldi per saldare alcuni debiti.

Roberto però non sa che fine abbia fatto Alice, l’ha venduta, ma ne ha perso le tracce. Ora, a distanza di 16 anni, potrebbe essere successo di tutto alla figlia, potrebbe essere anche morta, ma Emma non intende arrendersi e vuole scoprire la verità.

Chi è la figlia

L’ultima puntata si è conclusa con un mistero ancora da scoprire. Emma (interpretata da Anna Valle) vede in una ballerina francese quella che potrebbe sua figlia Alice.

Luce dei tuoi occhi: seconda stagione

La puntata di stasera porrà fine alla prima stagione di Luce dei tuoi occhi: ma quale futuro ci sarà per la serie? Tornerà con una seconda stagione. A tal proposito la protagonista della fiction, Anna Valle, ha parlato di una ipotetica seconda stagione, mettendo però un freno a questa ipotesi.

Nonostante il grande successo, dunque, non è detto che Luce dei tuoi occhi avrà un futuro.

