Guida astrologica per cuori infranti quando esce e dove vedere | attori e trama

Guida astrologica per cuori infranti è una nuova serie tv italiana tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca. Scopriamo tutto su questa nuova serie.

Guida astrologica per cuori infranti: quando esce e dove vederla

La nuova serie tv italiana è disponibile in streaming dal 27 ottobre e sarà visibile tramite l’applicazione di Netflix, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, tramite console e smart tv.

Si presenta come una comedy romantica che mette al centro della propria narrazione, come si evince dal titolo, la narrazione dell’oroscopo e dei segni zodiacali. La serie, inoltre, è stata già rinnovata per una seconda stagione: segnale di quanto Netflix punti su questa produzione.

Guida astrologica per cuori infranti: trama e cast

Poco oltre i trenta anni, e single, Alice è una assistente di produzione in un piccolo network televisivo e all’orizzonte non vede grossi margini di carriera. La vita di Alice, abbastanza monotona e piatta, sta per cambiare però con l’arrivo di Tio, un guru dell’astrologia che sta per diventare la guida personale di Alice.

Di seguito, il cast della serie:

Claudia Gusmano nei panni di Alice Bassi

Lorenzo Adorni nei panni di Tio

Michele Rosiello nei panni di Davide Sardi

Alberto Paradossi nei panni di Carlo Barresi

Lucrezia Bertini nei panni di Cristina Chioatto

Fausto Sciarappa nei panni di Enrico Crippa

Emanuela Grimalda nei panni di Marlin de Rose

Esther Elisha nei panni di Paola Costa

Francesco Arca nei panni di Alejandro

Alberto Boubakar Malanchino nei panni di Andrea Magni

Giancarlo Ratti nei panni di Giordano Bodrato

Maria Amelia Monti nei panni di Ada Bassi

Bebo Storti nei panni di Guido Bassi

Euridice Axen nei panni di Barbara Buchneim

