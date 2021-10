Giorgio Tirabassi, tutto sull’attore, i suoi ruoli al cinema e in televisione, e sulla sua vita privata.

Da anni è ormai uno dei volti più familiari del cinema e della televisione italiani: scopriamo tutto su Giorgio Tirabassi, dalla sua carriera fino alla sua vita privata.

Giorgio Tirabassi: film e serie tv

La carriera di Giorgio Tirabassi è molto lunga e proficua. Nato a Roma nel 1960, sin da giovanissimo si appassiona alla recitazione, iniziando a esibirsi in piccoli teatri romani ed entrando nella compagnia teatrale di Gigi Proietti. Arrivano intanto gli esordi anche al cinema e in televisione e la carriera di Tirabassi spicca il volo.

Sono tantissimi i ruoli di spicco rivestiti da Giorgio Tirabassi nel corso della sua carriera. Partendo dalla televisione, lo possiamo trovare in Distretto di polizia, nel film per la TV dedicato alla figura di Paolo Borsellino, in cui lui interpreta il magistrato, in Borsi e nei Liceali.

Al cinema la prima avventura di Tirabassi risale al 1988, con Snack bar Budapest di Tinto Brass, mentre la prossima apparizione dell’attore sarà nell’attesissimo nuovo film di Gabriele Mainetti, Freaks Out.

Giorgio Tirabassi: vita privata e infarto

Il 1 novembre 2019 l’attore è stato colpito da un infarto durante la presentazione del suo ultimo film, Il grande salto, presso la sala congressi del comune di Civitella Alfadena, in provincia dell’Aquila. L’attore è stato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale di Avezzano, dove è stato operato d’urgenza con un intervento di angiplastica coronarica, per venire dimesso poi una settimana dopo.

Giorgio Tirabassi è sposato, dal 2012, con Maria Francesca Antonini, con cui ha anche avuto due figli: Filippo e Nina. I due stanno insieme però da circa trent’anni, decidendo di sposarsi dopo 22 anni di relazione.

