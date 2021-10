Mio fratello rincorre i dinosauri, dove è stato girato: tutti i dettagli delle location del film.

Mio fratello rincorre i dinosauri è un film del 2019, diretto da Stefano Cipani e ispirato all’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. È la storia di due fratelli, Jack e Gio, e del loro rapporto, con Gio che è affetto da sindrome di Down e Jack che cerca di convivere con la malattia del fratellino. Il film, che andrà in onda stasera su Rai1, ha ricevuto un’ottima accoglienza sia di pubblico che di critica. Scopriamo dunque le location in cui è stato girato il film.

LEGGI ANCHE: Mio fratello rincorre i dinosauri: trama e cast

Mio fratello rincorre i dinosauri: dove è stato girato

Il film è stato girato a Bologna, con i set allestiti per tutta la città, in location come i giardini Margherita, il liceo Minghetti, il museo Capellini in via Zamboni, l’ospedale Maggiore e il centro sociale Vag61.

Il film narra la vera vicenda dell’autore del libro, Giacomo Mazzariol. Alla nascita di Gio, Jack, che ha già due sorelle maggiori, è felicissimo e crede alla storia raccontata dai genitori secondo cui quel fratellino è dotato di superpoteri. Col passare del tempo però la situazione cambia, quando conosce il suo grande amore, Arianna, Jack si sente in imbarazzo a parlare di Gio e della sua malattia e quindi decide di nascondere la verità, a lei come a tutti i compagni di classe. Alla fine, però, sarà proprio Gio a far scoprire cos’è l’amore a suo fratello.

LEGGI ANCHE: Guida astrologica per cuori infranti quando esce e dove vedere | attori e trama

Mio fratello rincorre i dinosauri: il cast

Nel cast del film figurano: