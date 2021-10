Chi è Serena Bortone | età | compagno | Oggi è un altro giorno

By

Serena Bortone è una celebre giornalista e conduttrice, nata a Roma nel 1970. La sua è stata una formazione completa e dal respiro internazionale. Ha infatti raccontato di come i suoi genitori la mandassero ogni estate a Londra per studiare. É per questo che il suo inglese è ottimo.

La passione per il giornalismo la accompagna da sempre e la sua prima esperienza televisiva risale a quando aveva appena 15 anni. È stata coinvolta in differenti trasmissioni, da Mi manda Lubrano a Ultimo Minuto, da Mi manda Raitre a Tatami. Dal 2017 al 2020 è stato il volto di Agorà, di cui era anche autrice, e ora conduce Oggi è un altro giorno.

Vita privata

Nata l’8 settembre 1970, Serena Bortone ha oggi 51 anni. È sempre stata molto riservata in merito alla propria vita privata, che deve restare tale. Qualche rivelazione è stata però fatta nel corso del tempo. Ha spiegato di non credere nell’istituzione del matrimonio, pur essendo sempre stata aperta all’amore. Molto dedita al lavoro, ai propri affetti e alle sue tante passioni. Ad oggi non è noto se abbia o meno un compagno.

Oggi è un altro giorno

Da settembre 2020 Serena Bortone è stata “promossa” al pomeriggio di Rai Uno con il suo Oggi è un altro giorno, programma che riscuote un enorme successo. Una vera e propria sfida, considerando l’enorme ostacolo rappresentato dal Covid-19. La conduttrice è risultata positiva ma è stata in grado di portare avanti il proprio lavoro in collegamento da casa.

Sua madre le ha trasmesso la passione per i libri e, divenuta una giornalista e conduttrice affermata, la Bortone ha deciso di cimentarsi con la scrittura. Ha scritto svariati programmi e anche un libro, dal titolo Io non lavoro – Storie di italiani improduttivi e felici, a quattro mani con Mariano Cirino.

Curiosità

Serena Bortone ha tante passioni, tra le quali l’opera lirica. La sua preferita è il Don Giovanni di Mozart, che conosce a memoria. Ama l’indipendenza oltre ogni cosa e si prende cura costantemente di sé. Pratica infatti yoga regolarmente.

Durante il suo primo giorno di lavoro in Rai ha dovuto soddisfare una richiesta bizzarra: trovare un serpente per l’ospite La Toya Jackson (sorella di Michael Jackson). Missione compiuta e l’artista ha sfoggiato il rettile intorno al collo per tutta la puntata.

