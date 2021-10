Alberto Matano chi è | età | Frank Matano | coming out

Alberto Matano, chi è il giornalista e conduttore televisivo, la storia del suo coming out e dell’omofobia che ha dovuto subire.

Dopo tutto il caos sollevato dal fallimento del ddl Zan, il noto conduttore televisivo Alberto Matano ha fatto coming out, testimoniando anche l’orrore dell’omofobia che ha dovuto subire, raccontando tutto in diretta su Rai 1. Vediamo dunque cosa è successo.

Alberto Matano: coming out e omofobia

Scelta forte da parte di Alberto Matano, che come atto di protesta nei confronti della mancata approvazione del ddl Zan ha deciso di fare coming out in diretta televisiva e soprattutto di raccontare le sue esperienze come vittima di omofobia. Una testimonianza di come una legge contro l’omotransfobia sia necessaria e di quanto la sua mancata approvazione rappresenti una grande sconfitta per il nostro paese.

Alberto Matano ha deciso così di rivelare la propria omosessualità e ha raccontato di essere stato vittima, da adolescente, di episodi di omofobia. Episodi che hanno ferito molto il giornalista, che ha manifestato il desiderio che sull’argomento del ddl Zan ci possa essere un ulteriore supplemento di riflessione.

Alberto Matano: chi è e il rapporto con Frank Matano

Sfatiamo subito un falso mito riguardante Alberto Matano: non ha nessun grado di parentela col comico Frank, al contrario di quanto comunemente pensano. Alberto ha due fratelli: Vincenzo e Maria Luisa, la condizione che lui e Frank fossero fratelli è tale che lo stesso giornalista ha dovuto fare chiarezza a riguardo.

Classe 1972, Alberto Matano è un giornalista, autore e conduttore televisivo. È stato il volto di tantissimi programmi, dal TG1 a Unomattina, fino alla Vita in diretta. Ha avute anche alcune esperienze in radio.

