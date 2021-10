Alvise Rigo fidanzata | è la ballerina Tove di Ballando con le Stelle?

By

Alvise Rigo, ex rugbista oggi modello, a Ballando con le Stelle ha conquistato tutti (e tutte). Ma davvero è fidanzato con Tove?

Alvise Rigo fidanzato con Tove?

Alvise Rigo, ex rugbista originario di Venezia oggi concorrente di Ballando con le Stelle, è il sex symbol del momento. Ufficialmente single dopo una lunga relazione con una ragazza dall’identità sconosciuta, nel 2019 è stato fotografato con Eleonora Berlusconi. Tuttavia, i due hanno sempre negato d’avere una relazione. La sua complicità con Tove, la ballerina professionista sua compagna nel reality di Milly Carlucci, ha però fatto gridare all’amore. Alvise Rigo fidanzato con Tove? Sicuramente, i due sono molto affiatati. Gli highlights mostrati durante il programma li hanno visti protagonisti di “incursioni ballerine” nei parchi, nei cortili, in infiniti contesti lontani dal palco. Flirt, relazione o semplice amicizia ad oggi non è dato saperlo. L’unica cosa certa è che Alvise e Tove vanno molto d’accordo. E sembrano divertirsi un sacco.

Chi è Tove Villfor

Tove Villfor, svedese classe 1996, è una ballerina, modella e attrice. La madre si occupa di marketing, il padre è tecnico informatico di una multinazionale. Riservatissima, della sua vita si sa molto poco. Solo che danza fin da quando era giovanissima, che ha girato tutto il mondo con la sua professione, e che ha recitato in una puntata di Che dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci. Secondo la cronaca rosa, in passato avrebbe avuto un breve flirt con Stefano Oradei (un altro ballerino di Ballando con le Stelle), prima che questo si fidanzasse con la coreografa Veera Kinnunen. Al suo debutto a Ballando con le Stelle, ha fatto coppia col pittore e modello Antonio Catalani. Alvise Rigo fidanzato con Tove, dunque? Per ora, la domanda è destinata a restare senza risposta.