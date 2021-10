Nuova puntata del Grande Fratello VIP. Chi è stato eliminato, chi è in nomination e chi sono gli immuni dopo la puntata del 29 ottobre

Venerdì 29 ottobre è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello VIP. A differenza di lunedì, c’è stata un’eliminazione davvero sorprendente che ha diviso gli inquilini nella Casa per reazioni e nuovi equilibri che si andranno a creare. Il pubblico ha risposto alla domanda “chi vuoi salvare tra Francesca Cipriani, Ainett Stephens e Carmen Russo“.

Nella prima parte della puntata, è stato svelato il primo verdetto. La prima a salvarsi e a restare nella Casa del Grande Fratello VIP è Francesca Cipriani. Nonostante il saluto al suo amato Alessandro, avvenuto lunedì, la concorrente è riuscita ancora una volta a rialzarsi e conquistare le preferenze del pubblico.

Chi è stato eliminato

Dopo le sorprese per Ainett Stephens e Carmen Russo, è arrivato il momento di scoprire chi è stato eliminato. A sorpresa ad abbandonare la Casa è Ainett Stephens, la meno votata dal pubblico. Tanta commozione da parte di tutte le donne presenti a cominciare da Manila Nazzaro, molto legata alla modella venezuelana naturalizzata italiana.

Questo il risultato del televoto:

Carmen Russo 46%

Francesca Cipriani 29%

Ainett Stephens 25%

Gli immuni e chi è in nomination

Si è passati quindi alle nomination, è ad essere nominate nella puntata del 29 ottobre del Grande Fratello Vip 6 sono state Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani.

Ogni uomo della casa ha scelto una ragazza da salvare, la concorrente rimasta senza scelta è andata in nomination. L’unica a non essere scelta è stata Carmen Russo che è stata così nominata.

In precedenza Ainett Stephens ha avuto la possibilità di salvare qualcuno e rendere immune un concorrente. La modella ha scelto le principesse Selassié.

E’ stato poi il turno delle opinioniste. Adriana Volpe ha deciso di rendere immune Davide Silvestri, mentre Sonia Bruganelli ha optato per Giucas Casella. Gli altri VIP immuni sono stati Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Le nomination hanno mandato al televoto Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2021

Questa la lista dei concorrenti attualmente in gara:

Alex Belli

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Nicola Pisu

Sophie Codegoni

Davide Silvestri

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Aldo Montano

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Francesca e Gianmaria! #GFVIP pic.twitter.com/nwHECbJJNI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2021

