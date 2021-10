Gaia Gozzi | fidanzato chi è | figlia | album Alma

By

Gaia Gozzi, tutto sulla giovante cantante, dalla sua vita privata fino al suo nuovo album intitolato Alma.

Continua l’ascesa di Gaia Gozzi, giovane cantante classe ’97. Dopo le esperienze nei talent come Amici e X Factor, Gaia ha intrapreso la propria carriera musicale, partecipando al Festival di Sanremo e duettando con molti importanti cantanti della scena attuale della musica come Rkomi e Madame. Ora, per Gaia è arrivato anche il nuovo album, il secondo della sua carriera: vediamo tutto a riguardo.

Alma, il nuovo CD di Gaia Gozzi

Il secondo album in studio della cantante è stato pubblicato il 29 ottobre 2021. Contiene 15 brani, scritti sia in italiano che in portoghese, una caratteristica molto riconoscibile della cantante, che sfrutta cosi le sue origini brasiliane. Le canzoni presentano dunque molte contaminazioni musicali, svariando dal pop al reggaeton.

All’interno dell’album ci sono anche diverse collaborazioni di spicco, come i feat con artisti italiani come Francesca Michielin, Gemitaiz, Margherita Vicario e Tedua e le collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Sean Paul e Selton

Un album tutto da scoprire dunque, un grande lavoro di una delle voci emergenti più interessanti del nostro panorama musicale.

Gaia Gozzi, chi è il fidanzato

Passando alla vita sentimentale, la cantante è legata a Daniele Dei, in arte Orang3, padre anche di una bambina di 7 anni di nome Ella. I due sono usciti allo scoperto dopo diversi rumours e ora fanno coppia fissa.

Orang3 è un famoso produttore musicale, importantissimo nel panorama musicale odierno per le sue collaborazioni con tantissimi artisti. In particolare, nel 2019 ha preso parte al tour di Coez, suonando la chitarra durante i suoi concerti. Ha inoltre alle spalle anche un CD prodotto insieme al collega Frenetik, un album intitolato Zerosei che dà spazio alle più interessanti voci del circolo underground romano, oltre che ad artisti di maggiore spicco come appunto Coez, Gemitaiz, Achille Lauro, Carl Brave e Franco 126.

