Gabriele Lavia è un celebre attore, nato a Milano l’11 ottobre 1942. Ha origini siciliane ma è cresciuto a Torino, dal momento che il padre dovette trasferirsi per lavoro. Fin da piccolo mostra una grande passione per la recitazione. È cresciuto nel mondo teatrale, per poi dedicarsi al cinema prendendo parte a film come Profondo Rosso. Col tempo è divenuto anche regista e produttore, dirigendo ad esempio Scandalosa Gilda e La Lupa.

Federica Di Martino è un’apprezzata attrice, molto seguita dagli appassionati di teatro. Nata a Ortona il 29 settembre 1973. Ha lavorato in televisione, per poi tornare alla propria vera passione, il teatro. Candidata nel 2012 al Premio Golden Graal come miglior attrice protagonista per Molto rumore per nulla.

Gabriele Lavia e Federica Di Martino

La storia d’amore tra Gabriele Lavia e Federica Di Martino ha portato a molte dicerie sul fronte gossip, considerando la grande differenza d’età tra i due. Il matrimonio è avvenuto nel 2015. Lei è la terza moglie di Lavia, da sempre innamorato delle donne, per sua stessa ammissione.

La differenza d’età tra i due è di ben 31 anni. I due hanno più volte lavorato e spiegato come si riesca a gestire la gelosia sul palco o sul set. Lavia spiega di non essere geloso ma Federica Di Martino racconta la verità: “Lui finge di avere piacere quando recito con gli altri. Io sono sincera. Sono gelosa quando si trova con attrici svenevoli”

Gabriele Lavia, ex moglie

Gabriele Lavia si è sposato per ben tre volte. La prima risale al 1972, fianco a fianco con l’attrice Annarita Bartolomei. Dura ben più tempo l’unione con Monica Guerritore, sua compagna di vita e lavoro dal 1981 al 2001.

Da questo secondo matrimonio nascono due figlie: Maria Fragolina e Lucia. Si può dire che questa sia stata, fino a oggi, la storia più importante della sua vita. Prima del divorzio, i due hanno infatti firmato molte opere teatrali e lanciato produzioni cinematografiche. Hanno anche dettato scalpore con film spinti come Scandalosa Gilda, Sensi e La Lupa.

