Asso film con Adriano Celentano | location e musica                                

Asso è uno dei film più famosi di Adriano Celentano. Una commedia del 1981, diretta da Castellano e Pipolo. Una pellicola che propone alcune delle scene di poker più iconiche della nostra cinematografia.

Asso, dove è stato girato

Sono svariate le location sfruttate per la realizzazione di Asso, che ha fatto di Milano la propria base operativa. Ecco alcune tra le più importanti, dal momento che fanno da sfondo a scene cruciali e iconiche del film con Adriano Celentano:

La morte di Asso: è stata girata presso il Naviglio Grande, a Gaggiano (a sud di Milano) L’incontro tra Asso ed Enrichetta è stato girato presso l’ippodromo del Mirabello di Monza Il dialogo tra Asso e il sicario avviene presso la Villa Belgiojoso Bonaparte Alcune scene dell’inseguimento sono state girate a Milano (come gran parte del film) Altre scene dell’inseguimento sono state girate a Corsico L’Hotel dove Silvia incontra il banchiere Morgan è il Royal Hotel di Sanremo



Asso, trama e cast

Uno degli elementi caratteristici di Asso è senza dubbio l’intrigante colonna sonora, caratterizzata in particolar modo da due brani:

I Adore You (Detto Mariano)

Amico Asso (Detto Mariano)

Il protagonista della pellicola è, neanche a dirlo, Asso. Questi promette alla sua futura sposa di rinunciare alla passione per il poker una volta sposati. La prima notte di nozze, però, i buoni propositi svaniscono nel nulla. Il richiamo delle carte lo conduce al bar, dove riesce a vincere una somma considerevole battendo il Marsigliese.

Tornando a casa, però, si ritrova faccia a faccia il Sicario, che ha ricevuto ordini di ucciderlo. Asso fa però ritorno a casa, seppur come fantasma. Soltanto Silvia può vederlo. Lui non intende lasciarla fino al giorno in cui avrà la certezza di saperla sistemata. Parte così una folle ricerca per un nuovo marito e, al tempo stesso, vi sarà spazio per le indagini sul mandante del suo omicidio.

Ecco il cast di Asso:

Adriano Celentano

Edwige Fenech

Renato Salvatori

Pippo Santonastaso

Gianni Magni

Elisabetta Viviani

Sylva Koscina

Leonardo Cassio

Sandro Ghiani

Raffaele Di Sipio

Memo Dittongo

Gianni Musy