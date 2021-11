Marina Cicogna chi è | storia | figlia e compagna Benedetta

Produttrice, sceneggiatrice e attrice, Marina Cicogna ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani del cinema d’autore. La sua storia viene raccontata nel documentario “La vita e tutto il resto” di Andrea Bettinetti

È la prima donna produttrice di film e ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali. Marina Cicogna è uno dei nomi più importanti per la storia del cinema italiano. Nipote di Giuseppe Volpi, creatore della Mostra del Cinema di Venezia, ha raccontato la sua vita a “Oggi è un altro giorno”, programma televisivo in onda sui Rai Uno e condotto da Serena Bortone. Scopriamo la storia di Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, classe 1934.

Chi è Marina Cicogna

Marina Cicogna ha 87 anni ed appartiene all’antico casato lombardo dei Cicogna Mozzoni, mentre da parte di madre – veneti – dei Conti Volpi di Misurata. Da sempre appassionata di cinema ha prodotto grandi pellicole d’autore come “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri e che vinse l’Oscar 1971 per il miglior film straniero. Insieme al fratello Bino Cicogna, è stata titolare della casa di produzione e distribuzione Euro International Film. Tantissimi i film prodotti all’estero e portati sul mercato italiano.

Amante della fotografia, ha anche pubblicato diversi libri sull’argomento, come “Scritti e Scatti” e “La mia Libia”.

Film prodotti

Tra i film prodotti o co-prodotti da Marina Cicogna, ricordiamo:

C’era una volta il west

Medea

Metti, una sera a cena

Uomini contro

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

La classe operaia va in paradiso

Fratello sole, sorella luna

Mimì metallurgico ferito nell’onore

Lo chiameremo Andrea

Una breve vacanza

È apparsa anche come attrice, in una piccola parte, nel film “Il comune senso del pudore” uscito nel 1976.

Vita privata

Dichiaratamente omosessuale, ha scoperto l’attrice Florinda Bolkan ed è stata sua compagna di vita per oltre 20 anni. L’incontro tra Marina Cicogna e l’attrice avviene nel 1968 quando viene notata dalla produttrice cinematografica. Quest’ultima la introduce nel mondo del jet-set portandola con sé in vacanza a Ischia.

“L’incontro con lei è stato un caso, perché l’ho frequentata due anni prima di cominciare a vederla in altro modo e a vivere con lei. Aveva il dono della bellezza, sicuramente, ma era anche molto simpatica e divertente. Con lei, poi, ho scoperto il Brasile che è un Paese che mi piace tantissimo”.

La figlia Benedetta

Dopo Florinda è arrivata Benedetta Gardona, compagna divenuta poi sua figlia. La stessa produttrice ha raccontato com’è nata l’idea dell’adozione: “Avevamo quei venti anni di differenza che rendevano la cosa facile dal punto di vista legale. È stato più semplice di quanto pensassi. Io e lei ci frequentiamo da trentuno anni. Il suo cognome di nascita è Gardona”.

“Siamo diventate amiche, poi ha iniziato ad aiutarmi in tante cose. A un certo punto ho avuto dei grandi problemi con dei nipoti che mi hanno fatto causa per i soldi di mia madre, che peraltro non c’erano. Mi sono occupata io di lei negli ultimi anni della sua vita e così ho capito che Benedetta non avrebbe avuto nulla, un giorno, se io non l’avessi adottata. Non ho mai avuto uno spirito materno, non mi sono mai sposata e non ho voluto avere figli”

