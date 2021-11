Edwige Fenech oggi | età | foto | la storia con Montezemolo                              

By

Edwige Fenech è un’attrice, conduttrice e produttrice italiana. Una vera icona della commedia sexy italiana. Di nazionalità francese ma naturalizzata italiana, è nata il 24 dicembre 1948 e ha oggi quasi 73 anni.

LEGGI: Asso film con Adriano Celentano | location e musica

Chi è Edwige Fenech

Nata ad Annaba, in Algeria, al tempo colonia francese. Suo padre aveva origini maltesi e sua madre era siciliana. I due si sono separati quando lei era ancora molto giovane. Si è trasferita con la madre a Nizza, dove ha dato il via alla propria carriera con il concorso di bellezza Lady France, che la vedrà vincitrice. Viene notata da un talent scount, che la ingaggia per il film Samoa, regina della giungla.

Per girare la pellicola si trasferisce in Italia, dove lavora anche con Franco e Ciccio. Gli anni ’70 vedono decollare la sua carriera, costellata di gialli erotici prima e commedia sexy poi. Diventa così una icona intramontabile del nostro cinema, arrivando anche a posare per Playboy.

Negli anni ’80 prende parte a svariati programmi televisivi e inizia una carriera da conduttrice. Nel 1991 presenta anche il Festival di Sanremo, insieme con Andrea Occhipinti. Inizia a occuparsi di produzione, fondando la società Immagine e cinema. Nel 2015 ha poi fatto ritorno sul set come attrice con la serie TV È arrivata la felicità.

LEGGI: Marina Cicogna chi è | storia | figlia e compagna Benedetta

La storia con Montezemolo

Tanti i flirt attribuiti a Edwige Fenech, coinvolta in una relazione stabile e duratura con il regista e sceneggiatore Luciano Martino. I due sono stati insieme per ben 11 anni. In seguito è stata al fianco del noto imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Una relazione molto lunga, durata ben 18 anni.

Negli anni ha avuto un figlio, Edwin, nato nel 1971. Edwige Fenech non ha però mai rivelato pubblicamente chi fosse suo padre. Per questo motivo le origini del figlio sono state a lungo al centro di voci scandalistiche. Inizialmente aveva dichiarato fosse dell’attore Fabio Testi, per poi smentire e decidere di tenere per sé la verità.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI