Rossano Rubicondi come è morto, causa morte parlano i genitori

A Pomeriggio 5 in esclusiva Barbara D’Urso ha intervistato i genitori di Rossano Rubicondi. In collegamento da Pomezia visibilmente commossi, mamma Rosa e papà Claudio hanno voluto ricordare il figlio, ripercorrendo la carriera, l’amore con la ex moglie Ivana Trump e raccontare come è morto Rossano dal sorriso d’oro.

Come è morto Rossano Rubicondi, la verità dei genitori

Il figlio non aveva mai rivelato alla sua famiglia della sua malattia per non preoccupare la madre e il padre. Da un anno non sapevano che stava male e la morte dell’adorato Rubicondi junior li ha sconvolti.

“Rossano è morto per un’embolia polmonare” non conoscono altri dettagli i genitori che chiedono alla d’Urso se dagli Stati Uniti ci sono novità su come è morto il figlio. Mamma Rosa si chiede “Perché è stato lasciato solo?”. Tra l’altro le ceneri del defunto resteranno a Ivana Trump e non andranno alla famiglia.

“Non è il viso di Rossano”, facendo riferimento alla sofferenza per la malattia che lo ha provato commenta in chiusura di intervista mamma Rosa.

Giovedì ci sarà la camera ardente a New York, poi venerdì i funerali. A Milano sarà celebrata una messa di suffragio sabato alle 17.00 in via Verdi nella chiesa di San Giuseppe.

Rossano Rubicondi come è morto, i dubbi

È morto per embolia polmonare conferma l’amico Roberto che lo ha trovato a casa senza vita. Per un altro amico Rossano è morto per un tumore alla pelle. Massimo Garcia, legato a Ivana Trump da una lunga amicizia, parla di tumore ai reni e diverse metastasi.

Rossano Rubicondi figli, voleva fare il papà

Non aveva figli ma Rubicondi sentiva forte il desiderio di paternità. A rivelarlo nel corso di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso e Roberto Alessi. Lui era convinto di stare bene, desiderava un figlio “mi piacerebbe tantissimo regalare un nipote a mia madre” avrebbe detto Rossano agli amici stringendo tra le braccia il bimbo appena nato di una coppia di amici.

