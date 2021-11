Benedetta Craveri chi è | Contessa di Castiglione | storia

Benedetta Craveri è una nota scrittrice, saggista e critica letteraria. È generalmente riconosciuta come una delle più importanti esperte della letteratura e della lingua francese.

Chi è Benedetta Craveri

Nata a Roma il 23 settembre 1942, si è laureata in Lettere, per poi iniziare la propria carriera nel mondo dell’insegnamento presso l’Università della Tuscia prima e l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli poi.

La maggior parte dei suoi scritti è inerente la letteratura francese. Grazie alla sua enorme preparazione sul tema, ha partecipato a programmi radiofonici e televisivi. Ha inoltre collaborato con svariati quotidiani.

Una passione per la scrittura che le è stata tramandata da sua madre Elena, a sua volta saggista, germanista e traduttrice. È stata inoltre co-fondatrice di Italia Nostra. Una famiglia decisamente non ordinaria, la sua, considerando come il nonno, Enrico Craveri, sia stato presidente della Juventus.

I libri e la storia della Contessa di Castiglione

Ha scritto in totale sei libri:

La civiltà della conversazione

La contessa

Virginia Verasis di Castiglione Amanti e regine

Il potere delle donne

Maria Antonietta e lo scandalo della collana

Gli ultimi libertini

In merito alla Contessa di Castiglione, Benedetta Craveri ha raccontato la sua storia. Il cugino Cavour nel 1855 la inviò in missione alla corte francese di Napoleone III per perorare presso l’imperatore l’alleanza franco-piemontese. La donna riuscì a sedurre Napoleone III e accettò l’incarico perché era narcisista, ambiziosa e patriota. Aveva anche un marito ma non poteva immaginare che alle sue spalle il re e il cugino Cavour avessero potuto ordine una trappola così deleteria nei suoi confronti. Terminato il suo compito è tornata in Italia ma non ha naturalmente avuto riconoscimenti ufficiali. Si è quindi ritrovata sola e ha scelto di prendere in mano la sua vita.

Vita privata

I genitori di Benedetta Craveri sono Raimondo Craveri ed Elena Croce. Dal lato materno giunge la passione per la cultura, la letteratura, la filosofia e la scrittura. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che suo nonno era Benedetto Croce.

È stata sposata con Masolino d’Amico, dal quale ha avuto due figlie: Isabella e Margherita. Quest’ultima è a sua volta scrittrice, oltre che ex moglie dell’attore Luca Zingaretti. Ha poi sposato un diplomatico francese, Benoit d’Aboville. La sua è una vita ricca di impegni, come dimostra il fatto che si divide tra Napoli, Roma e Parigi.

In Francia è stata insignita di un riconoscimento a dir poco prestigioso, quello di ufficiale dell’Ordine des Arts et des Lettres. Ha inoltre collaborato con l’Università della Sorbona, in qualità di professoressa invitata.

