Kabir Bedi oggi | Sandokan | età | origini

Kabir Bedi è un celebre attore indiano, naturalizzato italiano. La sua fama in Italia è dovuta principalmente al celebre ruolo di Sandokan, che ha interpretato nello sceneggiato televisivo omonimo, diretto da Sergio Sollima, padre del regista Stefano Sollima.

Chi è Kabir Bedi

Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, in Pakistan, è cresciuto in una famiglia indiana di religione Sikh. Suo padre era uno scrittore e filosofo, sua madre convertita al buddismo. Dopo gli studi all’università decide di intraprendere la carriera da attore. La sua vita cambia radicalmente nel 1976, quando riceve la proposta di interpretare Sandokan. Tanti i film che costellano la sua carriera, nel corso della quale si è anche esibito a teatro. Il suo nome sarà sempre associato a quello dello storico personaggio, nonostante abbia preso parte a differenti progetti da allora. Basti pensare Un Medico in Famiglia e Beautiful, tra gli altri.

Vita privata e la morte di suo figlio

La vita sentimentale di Kabir Bedi si può definire decisamente movimentata. È stato sposato quattro volte e ha avuto tre figli. Nel 1969 ha sposato Protima Gupta, modella e danzatrice di origine indiana. La loro unione ha portato alla nascita di Pooja e Siddharth.

Quest’ultimo si è purtroppo tolto la vita nel 1997. Al tempo aveva appena 27 anni. L’estremo gesto dopo la diagnosi di schizofrenia: “Si tratta di un dolore incolmabile. Ho fatto il possibile per salvarlo. Le famiglie degli schizofrenici soffrono di più perché amano qualcuno che è cambiato, non è più lo stesso”.

È diventato padre per la terza volta con il suo secondo matrimonio, con la conduttrice Susan Humphreys. I due restano insieme per 13 anni. Spazio per un breve matrimonio con Nikki Vijaykar, Dopo il divorzio sposa Parveen Dusanj, produttrice e ricercatrice. I due sono insieme dal 2006 e sposati dal 2016.

Kabir Bedi oggi

Nel 2004 ha preso parte alla seconda edizione de L’Isola dei famosi, arrivando al secondo posto. Un’esperienza che ha candidamente ammesso d’aver intrapreso unicamente per denaro. Oggi è spesso ospite di varie trasmissioni televisive, anche se ovviamente il suo ritmo di impegni lavorativi è calato nettamente.

Nel 2019 è diventato ambasciatore dell’organizzazione Care and Share, che sostiene i bambini poveri in India. Nello stesso anno ha ricevuto il premio alla carriera a Matera. Oggi vive in India, circondato da tutti i suoi affetti.

